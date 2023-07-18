Челябинец сжег автомобиль жены при разделе имущества

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Пара проходит бракоразводный процесс Фото:

В Челябинске местный житель сжег семейный автомобиль Ford Focus, чтобы тот не достался жене. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, пара находится в бракоразводном процессе и делит имущество.

«Челябинец с супругой решили развестись. Сейчас у них идет бракоразводный процесс, делят имущество. При этом за кредит на автомобиль платил мужчина. И, чтобы транспортное средство не досталось бывшей жене, решил сжечь его», — рассказал источник.

По данным URA.RU, поджигатель уже был задержан. Он находится под подпиской о невыезде.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что в отношении челябинца возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Полиция разбирается во всех обстоятельствах.

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В Челябинске местный житель сжег семейный автомобиль Ford Focus, чтобы тот не достался жене. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, пара находится в бракоразводном процессе и делит имущество. «Челябинец с супругой решили развестись. Сейчас у них идет бракоразводный процесс, делят имущество. При этом за кредит на автомобиль платил мужчина. И, чтобы транспортное средство не досталось бывшей жене, решил сжечь его», — рассказал источник. По данным URA.RU, поджигатель уже был задержан. Он находится под подпиской о невыезде. URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что в отношении челябинца возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Полиция разбирается во всех обстоятельствах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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