Челябинец сжег автомобиль жены при разделе имущества

Пара проходит бракоразводный процесс Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Челябинске местный житель сжег семейный автомобиль Ford Focus, чтобы тот не достался жене. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, пара находится в бракоразводном процессе и делит имущество.

«Челябинец с супругой решили развестись. Сейчас у них идет бракоразводный процесс, делят имущество. При этом за кредит на автомобиль платил мужчина. И, чтобы транспортное средство не досталось бывшей жене, решил сжечь его», — рассказал источник.

По данным URA.RU, поджигатель уже был задержан. Он находится под подпиской о невыезде.

URA.RU связалось с пресс-службой ГУ МВД по региону. Там сообщили, что в отношении челябинца возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Полиция разбирается во всех обстоятельствах.