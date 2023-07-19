Путин раскрыл, что для России сейчас так же важно, как атомные ракеты в СССР

Владимир Путин подчеркнул важность развития ИИ в России
Развитие искусственного интеллекта (ИИ) в России так же важно, как атомные и ракетные проекты во времена Советского союза. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время заседания Наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».
«Это [развитие ИИ] по степени важности для страны, для любой страны, не менее значимо, чем в свое время атомные или ракетные проекты Советского союза, в середине 40-х или 50-х годов», — сказал Владимир Путин. Он отметил, что за этими технологиями будущее России и всего мира. Трансляция его выступления велась на телеканале «Россия-24».
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