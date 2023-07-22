Мужчину ищут с 15 июля в Екатеринбурге
В Екатеринбурге пропал 39-летний Артем Федосов. Его местонахождение неизвестно с 15 июля, сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Помогите найти 39-летнего Артема Федосова! Он пропал 15 июля», — написали волонтеры в группе в соцсети «ВКонтакте».
Приметы: рост — 183 сантиметра, нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Он был одет в черную толстовку, белую футболку, темно-синие спортивные штаны и черные кроссовки.
Если вам известно местоположение Федосова, сообщите волонтерам по номерам +7 (904) 547-27-43 или +7 (800) 700-54-52. Также спасатели отмечают, что им нужны добровольцы.
Мужчине 39 лет
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