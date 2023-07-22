22 июля 2023

В Екатеринбурге неделю разыскивают пропавшего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга. Екатеринбург, город, екатеринбург , вид сверху
Мужчину ищут с 15 июля в Екатеринбурге Фото:

В Екатеринбурге пропал 39-летний Артем Федосов. Его местонахождение неизвестно с 15 июля, сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Помогите найти 39-летнего Артема Федосова! Он пропал 15 июля», — написали волонтеры в группе в соцсети «ВКонтакте».

Приметы: рост — 183 сантиметра, нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Он был одет в черную толстовку, белую футболку, темно-синие спортивные штаны и черные кроссовки.

Если вам известно местоположение Федосова, сообщите волонтерам по номерам +7 (904) 547-27-43 или +7 (800) 700-54-52. Также спасатели отмечают, что им нужны добровольцы.

Мужчине 39 лет
Мужчине 39 лет
Фото:

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В Екатеринбурге пропал 39-летний Артем Федосов. Его местонахождение неизвестно с 15 июля, сообщили в региональном поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти 39-летнего Артема Федосова! Он пропал 15 июля», — написали волонтеры в группе в соцсети «ВКонтакте». Приметы: рост — 183 сантиметра, нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. Он был одет в черную толстовку, белую футболку, темно-синие спортивные штаны и черные кроссовки. Если вам известно местоположение Федосова, сообщите волонтерам по номерам +7 (904) 547-27-43 или +7 (800) 700-54-52. Также спасатели отмечают, что им нужны добровольцы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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