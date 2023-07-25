МО: ВСУ пытались атаковать патрульный корабль РФ

25 июля 2023 в 13:04 Размер текста - 17 +

ВСУ предприняли неудачную попытку атаки на российский патрульный корабль Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сегодня ночью была попытка атаки двумя украинскими морскими безэкипажными катерами на патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Сегодня ночью украинские силы пытались атаковать патрульный корабль „Сергей Котов“ Черноморского флота с помощью двух безэкипажных катеров. Атака не удалась», — сообщили в telegram-канале Минобороны. В результате отражения атаки, российский корабль уничтожил оба катера противника с помощью штатного вооружения на расстоянии 1000 и 800 метров, не нанеся ущерба собственной стороне. На борту корабля «Сергей Котов» нет пострадавших. Патрульный корабль продолжает свое задание, заключили в Минобороны.

Сегодня ночью была попытка атаки двумя украинскими морскими безэкипажными катерами на патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Сегодня ночью украинские силы пытались атаковать патрульный корабль „Сергей Котов“ Черноморского флота с помощью двух безэкипажных катеров. Атака не удалась», — сообщили в telegram-канале Минобороны. В результате отражения атаки, российский корабль уничтожил оба катера противника с помощью штатного вооружения на расстоянии 1000 и 800 метров, не нанеся ущерба собственной стороне. На борту корабля «Сергей Котов» нет пострадавших. Патрульный корабль продолжает свое задание, заключили в Минобороны.