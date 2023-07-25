МО: ВСУ пытались атаковать патрульный корабль РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно морской флот. архив. Пермь, пулемет, корабль, военный корабль, вмф россии, боевое дежурство, корабельный пулемет
ВСУ предприняли неудачную попытку атаки на российский патрульный корабль Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сегодня ночью была попытка атаки двумя украинскими морскими безэкипажными катерами на патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Сегодня ночью украинские силы пытались атаковать патрульный корабль „Сергей Котов“ Черноморского флота с помощью двух безэкипажных катеров. Атака не удалась», — сообщили в telegram-канале Минобороны.

В результате отражения атаки, российский корабль уничтожил оба катера противника с помощью штатного вооружения на расстоянии 1000 и 800 метров, не нанеся ущерба собственной стороне. На борту корабля «Сергей Котов» нет пострадавших. Патрульный корабль продолжает свое задание, заключили в Минобороны.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сегодня ночью была попытка атаки двумя украинскими морскими безэкипажными катерами на патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Сегодня ночью украинские силы пытались атаковать патрульный корабль „Сергей Котов“ Черноморского флота с помощью двух безэкипажных катеров. Атака не удалась», — сообщили в telegram-канале Минобороны. В результате отражения атаки, российский корабль уничтожил оба катера противника с помощью штатного вооружения на расстоянии 1000 и 800 метров, не нанеся ущерба собственной стороне. На борту корабля «Сергей Котов» нет пострадавших. Патрульный корабль продолжает свое задание, заключили в Минобороны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...