Президент Путин выразил благодарность главной челябинской библиотеке

Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Распоряжение глава государства подписал 27 июля.
«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность президента РФ коллективу государственного казенного учреждения культуры „Челябинская областная универсальная научная библиотека“», — говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.
Распоряжение глава государства подписал за день до 125-летия учреждения. 28 июля, в юбилей библиотеки, пройдет творческая программа. Коллектив «Публички» подготовил квесты, настольные игры, экскурсии, мастер-классы и выставки. Мероприятие пройдет с 9:00 до 18:00
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