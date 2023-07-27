Президент Путин выразил благодарность главной челябинской библиотеке

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Городские клумбы. Челябинск, клумба у публичной библиотеки
Благодарность президента библиотека получила за день до своего 125-летия Фото:

Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Распоряжение глава государства подписал 27 июля.

«За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность президента РФ коллективу государственного казенного учреждения культуры „Челябинская областная универсальная научная библиотека“», — говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

Распоряжение глава государства подписал за день до 125-летия учреждения. 28 июля, в юбилей библиотеки, пройдет творческая программа. Коллектив «Публички» подготовил квесты, настольные игры, экскурсии, мастер-классы и выставки. Мероприятие пройдет с 9:00 до 18:00

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Президент России Владимир Путин объявил благодарность коллективу Челябинской областной универсальной научной библиотеки. Распоряжение глава государства подписал 27 июля. «За заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность объявить благодарность президента РФ коллективу государственного казенного учреждения культуры „Челябинская областная универсальная научная библиотека“», — говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации. Распоряжение глава государства подписал за день до 125-летия учреждения. 28 июля, в юбилей библиотеки, пройдет творческая программа. Коллектив «Публички» подготовил квесты, настольные игры, экскурсии, мастер-классы и выставки. Мероприятие пройдет с 9:00 до 18:00
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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