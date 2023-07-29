Суд арестовал жителя Петербурга по подозрению в госизмене и терроризме

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Мера пресечения Рябчуку Павлу в суде Тракторозаводского района. Челябинск, браслеты, наручники, кандалы
Вячеслав Лутор заключен под стражу (архивное фото) Фото:

Житель Санкт-Петербурга Вячеслав Лутор подозревается в госизмене и терроризме. Лефортовский суд Москвы арестовал него. Уточняется, что подозреваемый участвовал в террористической организации. Об этом стало известно из заседания суда.

«Суд <…> избрал Лутору В.А., подозреваемому по ст. 275 УК РФ (госизмена) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей», — сказала судья. Ее слова приводит ТАСС.

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Житель Санкт-Петербурга Вячеслав Лутор подозревается в госизмене и терроризме. Лефортовский суд Москвы арестовал него. Уточняется, что подозреваемый участвовал в террористической организации. Об этом стало известно из заседания суда. «Суд <…> избрал Лутору В.А., подозреваемому по ст. 275 УК РФ (госизмена) и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации) и избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей», — сказала судья. Ее слова приводит ТАСС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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