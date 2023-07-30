Полеты в воздушной зоне Москвы и Подмосковья запретили

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Виды московского Кремля. Москва, кремль, красная площадь, большой кремлевский дворец, москва, бкд
Всем летательным аппаратам запретили полеты над Москвой Фото:

В небе над Москвой и в Подмосковье ввели временное ограничение на нахождение всех воздушных судов. Об этом рассказали сотрудники столичных экстренных служб.

«Временное ограничение на нахождение любых воздушных судов введено в Московской воздушной зоне», — сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Ранее территорию атаковали два беспилотника. Их сбила российская система ПВО.

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В небе над Москвой и в Подмосковье ввели временное ограничение на нахождение всех воздушных судов. Об этом рассказали сотрудники столичных экстренных служб. «Временное ограничение на нахождение любых воздушных судов введено в Московской воздушной зоне», — сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Ранее территорию атаковали два беспилотника. Их сбила российская система ПВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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