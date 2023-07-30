Полеты в воздушной зоне Москвы и Подмосковья запретили

Всем летательным аппаратам запретили полеты над Москвой
В небе над Москвой и в Подмосковье ввели временное ограничение на нахождение всех воздушных судов. Об этом рассказали сотрудники столичных экстренных служб.
«Временное ограничение на нахождение любых воздушных судов введено в Московской воздушной зоне», — сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Ранее территорию атаковали два беспилотника. Их сбила российская система ПВО.
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