Полеты в воздушной зоне Москвы и Подмосковья запретили

Всем летательным аппаратам запретили полеты над Москвой Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В небе над Москвой и в Подмосковье ввели временное ограничение на нахождение всех воздушных судов. Об этом рассказали сотрудники столичных экстренных служб.

«Временное ограничение на нахождение любых воздушных судов введено в Московской воздушной зоне», — сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Ранее территорию атаковали два беспилотника. Их сбила российская система ПВО.