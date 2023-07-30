Российская система ПВО отразила атаку БПЛА на столицу

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Вооруженные силы РФ. stock, залп, выстрел, пушка, пво, stock
Беспилотные аппараты сбили в Подмосковье Фото:

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотные летательные аппараты (БПЛА), атаковавшие Москву утром 30 июля. По данным источника в столичных силовых структурах, беспилотников было два.

«ПВО отразила атаки беспилотников на Москву. На западе Подмосковья сбиты два БПЛА, участвовавших в атаке на столицу», — сообщил источник, передает ТАСС.

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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотные летательные аппараты (БПЛА), атаковавшие Москву утром 30 июля. По данным источника в столичных силовых структурах, беспилотников было два. «ПВО отразила атаки беспилотников на Москву. На западе Подмосковья сбиты два БПЛА, участвовавших в атаке на столицу», — сообщил источник, передает ТАСС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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