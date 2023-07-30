Российская система ПВО отразила атаку БПЛА на столицу

Беспилотные аппараты сбили в Подмосковье
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) уничтожила беспилотные летательные аппараты (БПЛА), атаковавшие Москву утром 30 июля. По данным источника в столичных силовых структурах, беспилотников было два.
«ПВО отразила атаки беспилотников на Москву. На западе Подмосковья сбиты два БПЛА, участвовавших в атаке на столицу», — сообщил источник, передает ТАСС.
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