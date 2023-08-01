01 августа 2023

В Киеве зарегистрировали законопроект о запрете русскоязычных песен

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интервью с Александром Кузнецовым. Екатеринбург, катушечный магнитофон, astm магнитофон
Введенные ограничения предусматривают наказание в виде штрафа Фото:

Власти Украины внесли законопроект о запрете включения песен на русском языке в общественных местах. Соответствующий документ зарегистрирован Верховной Радой.

«Основной целью этого законопроекта является обеспечение действенных мер влияния на субъекты хозяйствования в сфере торговли, общественного питания и сферы услуг, которые не соблюдают установленные ограничения в сфере поддержки национального музыкального продукта и ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту на сайте ведомства. За нарушение закона предусматривается наказание в виде штрафа от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов, а за повторное нарушение — от 1000 до 1500.

Ранее сообщалось, что рабочая группа при Минобразования Украины объявила о решении полностью исключить произведения российских и советских литераторов из программы 9-11 классов. MK.RU передает, что планируется изъять произведения более 40 писателей и поэтов.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти Украины внесли законопроект о запрете включения песен на русском языке в общественных местах. Соответствующий документ зарегистрирован Верховной Радой. «Основной целью этого законопроекта является обеспечение действенных мер влияния на субъекты хозяйствования в сфере торговли, общественного питания и сферы услуг, которые не соблюдают установленные ограничения в сфере поддержки национального музыкального продукта и ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту на сайте ведомства. За нарушение закона предусматривается наказание в виде штрафа от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов, а за повторное нарушение — от 1000 до 1500. Ранее сообщалось, что рабочая группа при Минобразования Украины объявила о решении полностью исключить произведения российских и советских литераторов из программы 9-11 классов. MK.RU передает, что планируется изъять произведения более 40 писателей и поэтов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...