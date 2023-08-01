В Киеве зарегистрировали законопроект о запрете русскоязычных песен

01 августа 2023 в 23:18 Размер текста - 17 +

Введенные ограничения предусматривают наказание в виде штрафа Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Украины внесли законопроект о запрете включения песен на русском языке в общественных местах. Соответствующий документ зарегистрирован Верховной Радой. «Основной целью этого законопроекта является обеспечение действенных мер влияния на субъекты хозяйствования в сфере торговли, общественного питания и сферы услуг, которые не соблюдают установленные ограничения в сфере поддержки национального музыкального продукта и ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту на сайте ведомства. За нарушение закона предусматривается наказание в виде штрафа от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов, а за повторное нарушение — от 1000 до 1500. Ранее сообщалось, что рабочая группа при Минобразования Украины объявила о решении полностью исключить произведения российских и советских литераторов из программы 9-11 классов. MK.RU передает, что планируется изъять произведения более 40 писателей и поэтов.

Власти Украины внесли законопроект о запрете включения песен на русском языке в общественных местах. Соответствующий документ зарегистрирован Верховной Радой. «Основной целью этого законопроекта является обеспечение действенных мер влияния на субъекты хозяйствования в сфере торговли, общественного питания и сферы услуг, которые не соблюдают установленные ограничения в сфере поддержки национального музыкального продукта и ограничения публичного использования музыкального продукта государства-агрессора», — сообщается в пояснительной записке к законопроекту на сайте ведомства. За нарушение закона предусматривается наказание в виде штрафа от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов, а за повторное нарушение — от 1000 до 1500. Ранее сообщалось, что рабочая группа при Минобразования Украины объявила о решении полностью исключить произведения российских и советских литераторов из программы 9-11 классов. MK.RU передает, что планируется изъять произведения более 40 писателей и поэтов.