07 августа 2023

В Курганской области по объявлению ищут председателя партии

© Служба новостей «URA.RU»
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Съезд Партии Роста. Москва, партия роста
Нового председателя ищут в отделении «Партии роста» Фото:

Представители «Партии роста» опубликовали объявление о поиске председателя отделения в Курганской области. Об этом URA.RU рассказал Леонид Бычков, который решил сложить с себя полномочия председателя партии.

«Я написал заявление, теперь мы ищем кандидата. У нас в партии есть правило: если уходишь — ищи замену. Я разместил объявления о поиске кандидатов», — сообщил Бычков.

Он отметил, что требования к кандидату будет оговаривать тот, кто его назначит. При этом, по словам Бычкова, председателем должен быть бизнесмен, чье понимание роли предпринимательства в России будет совпадать с мнением руководства партии. Он добавил, что возглавлял региональное отделение с 2018 года, но сейчас решил оставить свой пост в связи с возрастом.

Последний раз партия участвовала в местных выборах в 2020 году. Тогда на выборах в облдуму ее представлял бывший глава Целинного района Иван Светличный. В группе местного отделения партии в соцсети «ВКонтакте» с 2020 года и до момента написания новости не размещался контент про деятельность организации в Курганской области.

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Представители «Партии роста» опубликовали объявление о поиске председателя отделения в Курганской области. Об этом URA.RU рассказал Леонид Бычков, который решил сложить с себя полномочия председателя партии. «Я написал заявление, теперь мы ищем кандидата. У нас в партии есть правило: если уходишь — ищи замену. Я разместил объявления о поиске кандидатов», — сообщил Бычков. Он отметил, что требования к кандидату будет оговаривать тот, кто его назначит. При этом, по словам Бычкова, председателем должен быть бизнесмен, чье понимание роли предпринимательства в России будет совпадать с мнением руководства партии. Он добавил, что возглавлял региональное отделение с 2018 года, но сейчас решил оставить свой пост в связи с возрастом. Последний раз партия участвовала в местных выборах в 2020 году. Тогда на выборах в облдуму ее представлял бывший глава Целинного района Иван Светличный. В группе местного отделения партии в соцсети «ВКонтакте» с 2020 года и до момента написания новости не размещался контент про деятельность организации в Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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