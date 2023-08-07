В Курганской области по объявлению ищут председателя партии

Представители «Партии роста» опубликовали объявление о поиске председателя отделения в Курганской области. Об этом URA.RU рассказал Леонид Бычков, который решил сложить с себя полномочия председателя партии.
«Я написал заявление, теперь мы ищем кандидата. У нас в партии есть правило: если уходишь — ищи замену. Я разместил объявления о поиске кандидатов», — сообщил Бычков.
Он отметил, что требования к кандидату будет оговаривать тот, кто его назначит. При этом, по словам Бычкова, председателем должен быть бизнесмен, чье понимание роли предпринимательства в России будет совпадать с мнением руководства партии. Он добавил, что возглавлял региональное отделение с 2018 года, но сейчас решил оставить свой пост в связи с возрастом.
Последний раз партия участвовала в местных выборах в 2020 году. Тогда на выборах в облдуму ее представлял бывший глава Целинного района Иван Светличный. В группе местного отделения партии в соцсети «ВКонтакте» с 2020 года и до момента написания новости не размещался контент про деятельность организации в Курганской области.
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