09 августа 2023

Экстренные службы назвали число пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде без вести пропали после взрыва девять человек
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия взрыва в городе Сергиев Посад. Московская область
В Сергиевом Посаде на территории «Загорского оптико-механического завода» произошел взрыв Фото:
новость из сюжета
В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

Пропавшими без вести после взрыва в Сергиевом Посаде числятся девять человек. Об этом сообщают экстренные службы.

«На данный момент не известна судьба девяти человек», — отметили в экстренных службах, сообщает ТАСС. Спасатели продолжают разбор завалов. На ликвидации последствий взрыва задействованы 150 человек.

Ранее в Сергиевом Посаде на территории «Загорского оптико-механического завода» произошел взрыв. В соседних домах были выбиты стекла, а число пострадавших на самом предприятии достигло 52 человек. Под завалами до сих пор находятся люди. URA.RU публиковало фотографии из Сергиево Посада после ЧП.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пропавшими без вести после взрыва в Сергиевом Посаде числятся девять человек. Об этом сообщают экстренные службы. «На данный момент не известна судьба девяти человек», — отметили в экстренных службах, сообщает ТАСС. Спасатели продолжают разбор завалов. На ликвидации последствий взрыва задействованы 150 человек. Ранее в Сергиевом Посаде на территории «Загорского оптико-механического завода» произошел взрыв. В соседних домах были выбиты стекла, а число пострадавших на самом предприятии достигло 52 человек. Под завалами до сих пор находятся люди. URA.RU публиковало фотографии из Сергиево Посада после ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...