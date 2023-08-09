Экстренные службы назвали число пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде на территории «Загорского оптико-механического завода» произошел взрыв
новость из сюжетаВ Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв
Пропавшими без вести после взрыва в Сергиевом Посаде числятся девять человек. Об этом сообщают экстренные службы.
«На данный момент не известна судьба девяти человек», — отметили в экстренных службах, сообщает ТАСС. Спасатели продолжают разбор завалов. На ликвидации последствий взрыва задействованы 150 человек.
Ранее в Сергиевом Посаде на территории «Загорского оптико-механического завода» произошел взрыв. В соседних домах были выбиты стекла, а число пострадавших на самом предприятии достигло 52 человек. Под завалами до сих пор находятся люди. URA.RU публиковало фотографии из Сергиево Посада после ЧП.
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