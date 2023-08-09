Экстренные службы назвали число пропавших без вести после взрыва в Сергиевом Посаде

В Сергиевом Посаде без вести пропали после взрыва девять человек

10 августа 2023 в 01:57 Размер текста - 17 +

В Сергиевом Посаде на территории «Загорского оптико-механического завода» произошел взрыв Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв Пропавшими без вести после взрыва в Сергиевом Посаде числятся девять человек. Об этом сообщают экстренные службы. «На данный момент не известна судьба девяти человек», — отметили в экстренных службах, сообщает ТАСС. Спасатели продолжают разбор завалов. На ликвидации последствий взрыва задействованы 150 человек. Ранее в Сергиевом Посаде на территории «Загорского оптико-механического завода» произошел взрыв. В соседних домах были выбиты стекла, а число пострадавших на самом предприятии достигло 52 человек. Под завалами до сих пор находятся люди. URA.RU публиковало фотографии из Сергиево Посада после ЧП.

Пропавшими без вести после взрыва в Сергиевом Посаде числятся девять человек. Об этом сообщают экстренные службы. «На данный момент не известна судьба девяти человек», — отметили в экстренных службах, сообщает ТАСС. Спасатели продолжают разбор завалов. На ликвидации последствий взрыва задействованы 150 человек. Ранее в Сергиевом Посаде на территории «Загорского оптико-механического завода» произошел взрыв. В соседних домах были выбиты стекла, а число пострадавших на самом предприятии достигло 52 человек. Под завалами до сих пор находятся люди. URA.RU публиковало фотографии из Сергиево Посада после ЧП.