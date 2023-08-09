Что сейчас происходит в Сергиевом Посаде: фоторепортаж

В Сергиевом Посаде произошел взрыв на территории завода

09 августа 2023 в 19:02 Размер текста - 17 +

Во многих окнах после взрыва на заводе были выбиты стекла Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв В Сергиевом Посаде на территории «Загорского оптико-механического завода» произошел взрыв. В соседних домах были выбиты стекла, а число пострадавших на самом предприятии достигло 52. Под завалами находятся люди. URA.RU публикует фотографии из Сергиево Посада после ЧП. В соседних зданиях выбиты стекла. Жители устраняют последствия ЧП Фото: Георгий Бергал © URA.RU После взрыва на заводе на место ЧП прибыли оперативные службы. Они следят за обстановкой Фото: Георгий Бергал © URA.RU Продуктовый магазин рядом с заводом также получил повреждения Фото: Георгий Бергал © URA.RU Люди стали закрывать окна пленкой. После взрыва у части жителей по соседству были выбиты стекла Фото: Георгий Бергал © URA.RU После взрыва часть обломков попала по гражданским объектам Фото: Георгий Бергал © URA.RU Бригады скорой помощи помогают пострадавшим. По последним данным, пострадали 52 человека Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В Сергиевом Посаде на территории «Загорского оптико-механического завода» произошел взрыв. В соседних домах были выбиты стекла, а число пострадавших на самом предприятии достигло 52. Под завалами находятся люди. URA.RU публикует фотографии из Сергиево Посада после ЧП.