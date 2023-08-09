Что сейчас происходит в Сергиевом Посаде: фоторепортаж

Во многих окнах после взрыва на заводе были выбиты стекла
новость из сюжетаВ Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв
В Сергиевом Посаде на территории «Загорского оптико-механического завода» произошел взрыв. В соседних домах были выбиты стекла, а число пострадавших на самом предприятии достигло 52. Под завалами находятся люди. URA.RU публикует фотографии из Сергиево Посада после ЧП.
В соседних зданиях выбиты стекла. Жители устраняют последствия ЧП
После взрыва на заводе на место ЧП прибыли оперативные службы. Они следят за обстановкой
Продуктовый магазин рядом с заводом также получил повреждения
Люди стали закрывать окна пленкой. После взрыва у части жителей по соседству были выбиты стекла
После взрыва часть обломков попала по гражданским объектам
Бригады скорой помощи помогают пострадавшим. По последним данным, пострадали 52 человека
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