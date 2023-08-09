Что сейчас происходит в Сергиевом Посаде: фоторепортаж

В Сергиевом Посаде произошел взрыв на территории завода
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Последствия взрыва в городе Сергиев Посад. Московская область
Во многих окнах после взрыва на заводе были выбиты стекла Фото:
новость из сюжета
В Сергиевом Посаде прогремел мощный взрыв

В Сергиевом Посаде на территории «Загорского оптико-механического завода» произошел взрыв. В соседних домах были выбиты стекла, а число пострадавших на самом предприятии достигло 52. Под завалами находятся люди. URA.RU публикует фотографии из Сергиево Посада после ЧП.

Последствия взрыва в городе Сергиев Посад. Московская область
В соседних зданиях выбиты стекла. Жители устраняют последствия ЧП
Фото:
Последствия взрыва в городе Сергиев Посад. Московская область
После взрыва на заводе на место ЧП прибыли оперативные службы. Они следят за обстановкой
Фото:
Последствия взрыва в городе Сергиев Посад. Московская область
Продуктовый магазин рядом с заводом также получил повреждения
Фото:
Последствия взрыва в городе Сергиев Посад. Московская область
Люди стали закрывать окна пленкой. После взрыва у части жителей по соседству были выбиты стекла
Фото:
Последствия взрыва в городе Сергиев Посад. Московская область
После взрыва часть обломков попала по гражданским объектам
Фото:
Последствия взрыва в городе Сергиев Посад. Московская область
Бригады скорой помощи помогают пострадавшим. По последним данным, пострадали 52 человека
Фото:

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В Сергиевом Посаде на территории «Загорского оптико-механического завода» произошел взрыв. В соседних домах были выбиты стекла, а число пострадавших на самом предприятии достигло 52. Под завалами находятся люди. URA.RU публикует фотографии из Сергиево Посада после ЧП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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