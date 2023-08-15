15 августа 2023

Челябинец погиб, нырнув за веслом с лодки

© Служба новостей «URA.RU»
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«Путинский» пляж на озере Смолино. Челябинск, берег, весла, лодка
Мужчина нырнул в воду вместе с внуком Фото:

Житель Челябинской области погиб, нырнув за веслом, во время плавания на лодке по озеру Курги. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Мужчина выплыл на лодке с дочкой и внуком. Примерно в 50 метрах от берега они потерял одно из весел и решили его достать. Вместе с мальчиком мужчина нырнул в воду. Однако выплыл только ребенок», — рассказал источник.

По данным URA.RU, тело челябинца нашли в 15 метрах от берега спустя несколько часов. Он уже не подавал признаков жизни.

В пресс-службе СКР по региону подтвердили факт смерти мужчины. В настоящее время проводится проверка. Данных, указывающих на криминал, не имеется.

URA.RU связалось с пресс-службой ПСС региона. Там сообщили, что в момент, когда бригада выдвигалась на место ЧП, прозвучала команда «отбой». Тело мужчины к тому моменту уже было найдено и транспортировано к берегу.

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Житель Челябинской области погиб, нырнув за веслом, во время плавания на лодке по озеру Курги. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Мужчина выплыл на лодке с дочкой и внуком. Примерно в 50 метрах от берега они потерял одно из весел и решили его достать. Вместе с мальчиком мужчина нырнул в воду. Однако выплыл только ребенок», — рассказал источник. По данным URA.RU, тело челябинца нашли в 15 метрах от берега спустя несколько часов. Он уже не подавал признаков жизни. В пресс-службе СКР по региону подтвердили факт смерти мужчины. В настоящее время проводится проверка. Данных, указывающих на криминал, не имеется. URA.RU связалось с пресс-службой ПСС региона. Там сообщили, что в момент, когда бригада выдвигалась на место ЧП, прозвучала команда «отбой». Тело мужчины к тому моменту уже было найдено и транспортировано к берегу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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