Челябинец погиб, нырнув за веслом с лодки

16 августа 2023 в 11:22 Размер текста - 17 +

Мужчина нырнул в воду вместе с внуком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Челябинской области погиб, нырнув за веслом, во время плавания на лодке по озеру Курги. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Мужчина выплыл на лодке с дочкой и внуком. Примерно в 50 метрах от берега они потерял одно из весел и решили его достать. Вместе с мальчиком мужчина нырнул в воду. Однако выплыл только ребенок», — рассказал источник. По данным URA.RU, тело челябинца нашли в 15 метрах от берега спустя несколько часов. Он уже не подавал признаков жизни. В пресс-службе СКР по региону подтвердили факт смерти мужчины. В настоящее время проводится проверка. Данных, указывающих на криминал, не имеется. URA.RU связалось с пресс-службой ПСС региона. Там сообщили, что в момент, когда бригада выдвигалась на место ЧП, прозвучала команда «отбой». Тело мужчины к тому моменту уже было найдено и транспортировано к берегу.

Житель Челябинской области погиб, нырнув за веслом, во время плавания на лодке по озеру Курги. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Мужчина выплыл на лодке с дочкой и внуком. Примерно в 50 метрах от берега они потерял одно из весел и решили его достать. Вместе с мальчиком мужчина нырнул в воду. Однако выплыл только ребенок», — рассказал источник. По данным URA.RU, тело челябинца нашли в 15 метрах от берега спустя несколько часов. Он уже не подавал признаков жизни. В пресс-службе СКР по региону подтвердили факт смерти мужчины. В настоящее время проводится проверка. Данных, указывающих на криминал, не имеется. URA.RU связалось с пресс-службой ПСС региона. Там сообщили, что в момент, когда бригада выдвигалась на место ЧП, прозвучала команда «отбой». Тело мужчины к тому моменту уже было найдено и транспортировано к берегу.