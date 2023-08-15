Челябинец погиб, нырнув за веслом с лодки

Житель Челябинской области погиб, нырнув за веслом, во время плавания на лодке по озеру Курги. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Мужчина выплыл на лодке с дочкой и внуком. Примерно в 50 метрах от берега они потерял одно из весел и решили его достать. Вместе с мальчиком мужчина нырнул в воду. Однако выплыл только ребенок», — рассказал источник.
По данным URA.RU, тело челябинца нашли в 15 метрах от берега спустя несколько часов. Он уже не подавал признаков жизни.
В пресс-службе СКР по региону подтвердили факт смерти мужчины. В настоящее время проводится проверка. Данных, указывающих на криминал, не имеется.
URA.RU связалось с пресс-службой ПСС региона. Там сообщили, что в момент, когда бригада выдвигалась на место ЧП, прозвучала команда «отбой». Тело мужчины к тому моменту уже было найдено и транспортировано к берегу.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.