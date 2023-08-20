20 августа 2023

Напавшему на пермский вуз Бекмансурову отказались менять группу инвалидности

© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Бекмансурову Тимуру. Пермь, бекмансуров тимур
Тимур Бекмансуров сейчас отбывает пожизненный срок в колонии Фото:
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Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Тимур Бекмансуров, который отбывает пожизненный срок за вооруженное нападение на Пермский университет, проиграл судебную тяжбу о своей инвалидности. Он просил смменить группу с третьей на вторую, но Свердловский районный суд Перми отказал в иске.

«Свердловский районный суд Перми отказал Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в пермском госуниверситете, в смене группы инвалидности с третьей на вторую», — сообщает ТАСС. Иск начали рассматривать еще январе, но сразу сделали большой перерыв, чтобы провести повторную судебно-медицинскую экспертизу.

Бекмансуров напал на кампус ПГНИУ 20 сентября 2022 года, убив шесть человек и ранив десятки. При задержании его ранил сотрудник полиции, после чего ногу пришлось ампутировать. В конце 2022 года напавшего приговорили к пожизненному лишению свободы.

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Тимур Бекмансуров, который отбывает пожизненный срок за вооруженное нападение на Пермский университет, проиграл судебную тяжбу о своей инвалидности. Он просил смменить группу с третьей на вторую, но Свердловский районный суд Перми отказал в иске. «Свердловский районный суд Перми отказал Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в пермском госуниверситете, в смене группы инвалидности с третьей на вторую», — сообщает ТАСС. Иск начали рассматривать еще январе, но сразу сделали большой перерыв, чтобы провести повторную судебно-медицинскую экспертизу. Бекмансуров напал на кампус ПГНИУ 20 сентября 2022 года, убив шесть человек и ранив десятки. При задержании его ранил сотрудник полиции, после чего ногу пришлось ампутировать. В конце 2022 года напавшего приговорили к пожизненному лишению свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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