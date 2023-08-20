Напавшему на пермский вуз Бекмансурову отказались менять группу инвалидности

Тимур Бекмансуров сейчас отбывает пожизненный срок в колонии Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Тимур Бекмансуров, который отбывает пожизненный срок за вооруженное нападение на Пермский университет, проиграл судебную тяжбу о своей инвалидности. Он просил смменить группу с третьей на вторую, но Свердловский районный суд Перми отказал в иске.

«Свердловский районный суд Перми отказал Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в пермском госуниверситете, в смене группы инвалидности с третьей на вторую», — сообщает ТАСС. Иск начали рассматривать еще январе, но сразу сделали большой перерыв, чтобы провести повторную судебно-медицинскую экспертизу.

Бекмансуров напал на кампус ПГНИУ 20 сентября 2022 года, убив шесть человек и ранив десятки. При задержании его ранил сотрудник полиции, после чего ногу пришлось ампутировать. В конце 2022 года напавшего приговорили к пожизненному лишению свободы.