27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

Напавший на пермский вуз Бекмансуров бессрочно признан инвалидом

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Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском классическом университете, бессрочно признан инвалидом третьей группы. Справку из медучреждения приобщили к уголовному делу в зале суда.

«Суд постановил приобщить к делу медицинскую справку. Бекмансурову Тимуру Маратовичу присвоена III группа инвалидности бессрочно», — огласил во время заседания судья Сергей Коробейников. После этого стадия судебного следствия завершилась. Стороны перешли к прениям.

Во время стрельбы, которую молодой человек устроил 20 сентября 2021 года, он был ранен в ногу. Впоследствии ее ампутировали. Бекмансуров заявлял, что невменяем и имеет психиатрическое расстройство, требовал провести повторную экспертизу, но суд не согласился с его заявлением.

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Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском классическом университете, бессрочно признан инвалидом третьей группы. Справку из медучреждения приобщили к уголовному делу в зале суда. «Суд постановил приобщить к делу медицинскую справку. Бекмансурову Тимуру Маратовичу присвоена III группа инвалидности бессрочно», — огласил во время заседания судья Сергей Коробейников. После этого стадия судебного следствия завершилась. Стороны перешли к прениям. Во время стрельбы, которую молодой человек устроил 20 сентября 2021 года, он был ранен в ногу. Впоследствии ее ампутировали. Бекмансуров заявлял, что невменяем и имеет психиатрическое расстройство, требовал провести повторную экспертизу, но суд не согласился с его заявлением.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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