Напавший на пермский вуз Бекмансуров бессрочно признан инвалидом

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском классическом университете, бессрочно признан инвалидом третьей группы. Справку из медучреждения приобщили к уголовному делу в зале суда.
«Суд постановил приобщить к делу медицинскую справку. Бекмансурову Тимуру Маратовичу присвоена III группа инвалидности бессрочно», — огласил во время заседания судья Сергей Коробейников. После этого стадия судебного следствия завершилась. Стороны перешли к прениям.
Во время стрельбы, которую молодой человек устроил 20 сентября 2021 года, он был ранен в ногу. Впоследствии ее ампутировали. Бекмансуров заявлял, что невменяем и имеет психиатрическое расстройство, требовал провести повторную экспертизу, но суд не согласился с его заявлением.
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