Напавший на пермский вуз Бекмансуров бессрочно признан инвалидом

28 ноября 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

Судебное следствие завершено Фото: Максим Анфалов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском классическом университете, бессрочно признан инвалидом третьей группы. Справку из медучреждения приобщили к уголовному делу в зале суда. «Суд постановил приобщить к делу медицинскую справку. Бекмансурову Тимуру Маратовичу присвоена III группа инвалидности бессрочно», — огласил во время заседания судья Сергей Коробейников. После этого стадия судебного следствия завершилась. Стороны перешли к прениям. Во время стрельбы, которую молодой человек устроил 20 сентября 2021 года, он был ранен в ногу. Впоследствии ее ампутировали. Бекмансуров заявлял, что невменяем и имеет психиатрическое расстройство, требовал провести повторную экспертизу, но суд не согласился с его заявлением.

Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском классическом университете, бессрочно признан инвалидом третьей группы. Справку из медучреждения приобщили к уголовному делу в зале суда. «Суд постановил приобщить к делу медицинскую справку. Бекмансурову Тимуру Маратовичу присвоена III группа инвалидности бессрочно», — огласил во время заседания судья Сергей Коробейников. После этого стадия судебного следствия завершилась. Стороны перешли к прениям. Во время стрельбы, которую молодой человек устроил 20 сентября 2021 года, он был ранен в ногу. Впоследствии ее ампутировали. Бекмансуров заявлял, что невменяем и имеет психиатрическое расстройство, требовал провести повторную экспертизу, но суд не согласился с его заявлением.