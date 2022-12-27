Суд поставил точку в деле о стрельбе в пермском университете

Тимура Бекмансурова, напавшего на Пермский университет, приговорили к пожизненному заключению

28 декабря 2022 в 17:44 Размер текста - 17 +

За массовое убийство Тимур Бекмансуров всю жизнь проведет в колонии Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета Тимура Бекмансурова, совершившего вооруженное нападение на Пермский классический университет (ПГНИУ), приговорили к пожизненному заключению. Такое решение озвучил судья Сергей Коробейников, поставив точку в деле о стрельбе, в результате которой 20 сентября 2021 года погибли шесть человек и несколько десятков пострадали. «Признать Бекмансурова Тимура Маратовича виновным. Назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — озвучил свое решение Коробейников. Также Бекмансуров будет обязан выплатить потерпевшим деньги за причиненный ущерб. Пожизненного заключения для Бекмансурова ранее требовал государственный обвинитель. Сам Бекмансуров просил не назначать максимальное наказание, а учесть его состояние здоровья и активное содействие следствию. Он также утверждал, что имеет психическое расстройство и просил провести повторную психолого-психиатрическую и наркологическую экспертизу, поскольку считал, что первая экспертиза была проведена с нарушениями.

Тимура Бекмансурова, совершившего вооруженное нападение на Пермский классический университет (ПГНИУ), приговорили к пожизненному заключению. Такое решение озвучил судья Сергей Коробейников, поставив точку в деле о стрельбе, в результате которой 20 сентября 2021 года погибли шесть человек и несколько десятков пострадали. «Признать Бекмансурова Тимура Маратовича виновным. Назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — озвучил свое решение Коробейников. Также Бекмансуров будет обязан выплатить потерпевшим деньги за причиненный ущерб. Пожизненного заключения для Бекмансурова ранее требовал государственный обвинитель. Сам Бекмансуров просил не назначать максимальное наказание, а учесть его состояние здоровья и активное содействие следствию. Он также утверждал, что имеет психическое расстройство и просил провести повторную психолого-психиатрическую и наркологическую экспертизу, поскольку считал, что первая экспертиза была проведена с нарушениями.