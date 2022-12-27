27 декабря 2022

Суд поставил точку в деле о стрельбе в пермском университете

Тимура Бекмансурова, напавшего на Пермский университет, приговорили к пожизненному заключению
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор Бекмансурову. Пермь, приговор бекмансуров тимур
За массовое убийство Тимур Бекмансуров всю жизнь проведет в колонии Фото:
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Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Тимура Бекмансурова, совершившего вооруженное нападение на Пермский классический университет (ПГНИУ), приговорили к пожизненному заключению. Такое решение озвучил судья Сергей Коробейников, поставив точку в деле о стрельбе, в результате которой 20 сентября 2021 года погибли шесть человек и несколько десятков пострадали.

«Признать Бекмансурова Тимура Маратовича виновным. Назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — озвучил свое решение Коробейников. Также Бекмансуров будет обязан выплатить потерпевшим деньги за причиненный ущерб.

Пожизненного заключения для Бекмансурова ранее требовал государственный обвинитель. Сам Бекмансуров просил не назначать максимальное наказание, а учесть его состояние здоровья и активное содействие следствию. Он также утверждал, что имеет психическое расстройство и просил провести повторную психолого-психиатрическую и наркологическую экспертизу, поскольку считал, что первая экспертиза была проведена с нарушениями.

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Тимура Бекмансурова, совершившего вооруженное нападение на Пермский классический университет (ПГНИУ), приговорили к пожизненному заключению. Такое решение озвучил судья Сергей Коробейников, поставив точку в деле о стрельбе, в результате которой 20 сентября 2021 года погибли шесть человек и несколько десятков пострадали. «Признать Бекмансурова Тимура Маратовича виновным. Назначить ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», — озвучил свое решение Коробейников. Также Бекмансуров будет обязан выплатить потерпевшим деньги за причиненный ущерб. Пожизненного заключения для Бекмансурова ранее требовал государственный обвинитель. Сам Бекмансуров просил не назначать максимальное наказание, а учесть его состояние здоровья и активное содействие следствию. Он также утверждал, что имеет психическое расстройство и просил провести повторную психолого-психиатрическую и наркологическую экспертизу, поскольку считал, что первая экспертиза была проведена с нарушениями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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