Бизнесмен из ХМАО впал в кому после дегустации тюменской водки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Медицинский центр для пациентов с инфекционными заболеваниями. Свердловская область, Краснотурьинск , неотложка, медицина, здравоохранение, медицинская помощь, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, скорая помошь
Мужчина впал в кому после дегустации водки, а его друг погиб Фото:

В Ханты-Мансийском автономном округе предприниматель впал в кому после дегустации водки, а его друг погиб. Бизнесмен приобрел партию алкоголя в Тюмени, планируя продавать его в Югре. Информацию URA.RU подтвердили в окружном УМВД.

«Алкоголь изъят, экспертиза проведена, был обнаружен пищевой спирт. Причины отравления еще выясняются, проводится проверка. Предприниматель приобрел алкоголь в Тюмени, но продать не успел», — сообщило ведомство.

Сам предприниматель до сих пор находится в коме. Сейчас силовики проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителю ХМАО, отравившему людей паленой водкой вынесли приговор. Тогда контрафактным спиртным отравилось 16 человек.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском автономном округе предприниматель впал в кому после дегустации водки, а его друг погиб. Бизнесмен приобрел партию алкоголя в Тюмени, планируя продавать его в Югре. Информацию URA.RU подтвердили в окружном УМВД. «Алкоголь изъят, экспертиза проведена, был обнаружен пищевой спирт. Причины отравления еще выясняются, проводится проверка. Предприниматель приобрел алкоголь в Тюмени, но продать не успел», — сообщило ведомство. Сам предприниматель до сих пор находится в коме. Сейчас силовики проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU рассказывало, что жителю ХМАО, отравившему людей паленой водкой вынесли приговор. Тогда контрафактным спиртным отравилось 16 человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...