Бизнесмен из ХМАО впал в кому после дегустации тюменской водки

29 августа 2023 в 16:00 Размер текста - 17 +

Мужчина впал в кому после дегустации водки, а его друг погиб Фото: Анна Майорова © URA.RU В Ханты-Мансийском автономном округе предприниматель впал в кому после дегустации водки, а его друг погиб. Бизнесмен приобрел партию алкоголя в Тюмени, планируя продавать его в Югре. Информацию URA.RU подтвердили в окружном УМВД. «Алкоголь изъят, экспертиза проведена, был обнаружен пищевой спирт. Причины отравления еще выясняются, проводится проверка. Предприниматель приобрел алкоголь в Тюмени, но продать не успел», — сообщило ведомство. Сам предприниматель до сих пор находится в коме. Сейчас силовики проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU рассказывало, что жителю ХМАО, отравившему людей паленой водкой вынесли приговор. Тогда контрафактным спиртным отравилось 16 человек.

В Ханты-Мансийском автономном округе предприниматель впал в кому после дегустации водки, а его друг погиб. Бизнесмен приобрел партию алкоголя в Тюмени, планируя продавать его в Югре. Информацию URA.RU подтвердили в окружном УМВД. «Алкоголь изъят, экспертиза проведена, был обнаружен пищевой спирт. Причины отравления еще выясняются, проводится проверка. Предприниматель приобрел алкоголь в Тюмени, но продать не успел», — сообщило ведомство. Сам предприниматель до сих пор находится в коме. Сейчас силовики проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. Ранее URA.RU рассказывало, что жителю ХМАО, отравившему людей паленой водкой вынесли приговор. Тогда контрафактным спиртным отравилось 16 человек.