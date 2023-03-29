Жителю ХМАО, отравившему паленой водкой 16 человек, вынесли приговор

Подельники торговца контрафактом получили условный срок Фото: Илья Московец © URA.RU

Кондинский районный суд ХМАО приговорил к шести годам лишения свободы 37-летнего жителя района Евгения Никитина за продажу контрафактного алкоголя, которым отравилось 16 человек. Девять из них скончались. Об URA.RU сообщили в прокуратуре округа.

«Подсудимый вступил в преступный сговор с продавцами своего магазина и со знакомым жителем Тюмени, который занимался незаконным сбытом алкогольной продукции. В январе 2022 года, получив… не менее 25 коробок с немаркированной алкогольной продукцией, содержащей в своем составе метиловый спирт, продал ее в своем магазине. В результате употребления суррогатной алкогольной продукции наступила смерть девяти жителей поселка Кондинское, различный вред здоровью в результате отравления метиловым спиртом причинен еще семи гражданам», — сообщили в ведомстве.

После появления информации об отравлениях предприниматель попытался избавиться от суррогатного алкоголя и скрыть следы преступления. «Предприниматель уничтожил оставшуюся спиртосодержащую продукцию, а сам попытался скрыться, однако через несколько дней был задержан в Тюменской области и арестован. В ходе следствия обвиняемые, за исключением одной из продавщиц, вину признали и раскаялись». — сообщили в СУ СК РФ по ХМАО.

В результате суд приговорил мужчину к лишению свободы, усмотрев нарушение закона по двум статьям Уголовного кодекса РФ — сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший по неосторожности смерть более двух лиц, и закупка, хранение, перевозка и розничная продажа спиртосодержащей продукции без соответствующей лицензии.

Ранее URA.RU сообщало, что жители ХМАО и Тюмени отравились паленой водкой одного поставщика. Евгений Никитин приобретал продукцию у продавца, который сам стал фигурантом уголовного дела за продажу суррогатного алкоголя.