Челябинский губернатор Текслер: упавший вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ

Алексей Текслер сообщил о падении вертолета
новость из сюжетаПод Челябинском потерпел крушение вертолет ФСБ
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что упавший 29 августа вертолет Ми-8 под в районе Красного Поля принадлежал авиаотряду ФСБ. Об этом Текслер сообщил на своей странице в телеграмм-канале.
«В районе Красного Поля потерпел крушение вертолет Ми-8. Вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы», — пишет Текслер.
В результате крушения вертолета погибли три человека. Текслер выразил соболезнования родным и близким погибших.
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