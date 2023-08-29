Челябинский губернатор Текслер: упавший вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ

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Губернаторские пресс-подходы на совещании перед Госсоветом. Москва, текслер алексей
Алексей Текслер сообщил о падении вертолета Фото:
новость из сюжета
Под Челябинском потерпел крушение вертолет ФСБ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что упавший 29 августа вертолет Ми-8 под в районе Красного Поля принадлежал авиаотряду ФСБ. Об этом Текслер сообщил на своей странице в телеграмм-канале.

«В районе Красного Поля потерпел крушение вертолет Ми-8. Вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы», — пишет Текслер.

В результате крушения вертолета погибли три человека. Текслер выразил соболезнования родным и близким погибших.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что упавший 29 августа вертолет Ми-8 под в районе Красного Поля принадлежал авиаотряду ФСБ. Об этом Текслер сообщил на своей странице в телеграмм-канале. «В районе Красного Поля потерпел крушение вертолет Ми-8. Вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы», — пишет Текслер. В результате крушения вертолета погибли три человека. Текслер выразил соболезнования родным и близким погибших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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