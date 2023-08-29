Челябинский губернатор Текслер: упавший вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ

Алексей Текслер сообщил о падении вертолета Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Под Челябинском потерпел крушение вертолет ФСБ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что упавший 29 августа вертолет Ми-8 под в районе Красного Поля принадлежал авиаотряду ФСБ. Об этом Текслер сообщил на своей странице в телеграмм-канале.

«В районе Красного Поля потерпел крушение вертолет Ми-8. Вертолет принадлежал авиаотряду ФСБ. Жители, жилые постройки не пострадали. На месте работают специальные службы», — пишет Текслер.

В результате крушения вертолета погибли три человека. Текслер выразил соболезнования родным и близким погибших.