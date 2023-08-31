В Ленобласти прихожанка украла из храма мощи Святого Николая

Злоумышленница украла мощи, притворившись прихожанкой
В Кировске Ленинградской области неизвестная женщина украла из храма мощи святого Николая. Сейчас правоохранители разыскивают преступницу и украденную ей реликвию, передает telegram-канал Baza.
«Сегодня утром к храму Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Кировске приехала машина, из которой вышла женщина в платке. Она зашла в здание и попросила вынести мощи Святого Николая Чудотворца», — написали в telegram-канале. После того как мощи вынесли, прихожанка села с ними в машину и уехала.
Уточняется, что сейчас устанавливают причиненный храму материальный ущерб. Правоохранители занялись поиском преступницы.
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