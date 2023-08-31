В Ленобласти прихожанка украла из храма мощи Святого Николая

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Городские зарисовки. Челябинск, купол храма, храм, церковь, вера, рпц, православие, лиственница
Злоумышленница украла мощи, притворившись прихожанкой Фото:

В Кировске Ленинградской области неизвестная женщина украла из храма мощи святого Николая. Сейчас правоохранители разыскивают преступницу и украденную ей реликвию, передает telegram-канал Baza.

«Сегодня утром к храму Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Кировске приехала машина, из которой вышла женщина в платке. Она зашла в здание и попросила вынести мощи Святого Николая Чудотворца», — написали в telegram-канале. После того как мощи вынесли, прихожанка села с ними в машину и уехала.

Уточняется, что сейчас устанавливают причиненный храму материальный ущерб. Правоохранители занялись поиском преступницы.

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В Кировске Ленинградской области неизвестная женщина украла из храма мощи святого Николая. Сейчас правоохранители разыскивают преступницу и украденную ей реликвию, передает telegram-канал Baza. «Сегодня утром к храму Усекновения Главы Иоанна Предтечи в Кировске приехала машина, из которой вышла женщина в платке. Она зашла в здание и попросила вынести мощи Святого Николая Чудотворца», — написали в telegram-канале. После того как мощи вынесли, прихожанка села с ними в машину и уехала. Уточняется, что сейчас устанавливают причиненный храму материальный ущерб. Правоохранители занялись поиском преступницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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