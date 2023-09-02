Мэрия Шадринска ищет подрядчика для ремонта исторического дома, в котором на рубеже XIX—XX веков располагался клуб для представителей высших слоев городского общества. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.
«Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения „Здание благородного собрания“ в Шадринске на улице Ленина, 117. Начальная цена контракта три миллиона 500 тысяч рублей», — указано в документации тендера.
Согласно техдокументации, подрядчик должен будет обновить штукатурку, отремонтировать водосточную систему. Также планируется восстановить недостающие декоративные элементы здания.
Исторический дом интересен тем, что в нем в октябре 1929 года работал в командировке писатель Павел Бажов. В здании тогда находилась редакция городской газеты «Путь к коммуне».
Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о том, что начальник комитета городского хозяйства (КГХ) мэрии Шадринска уволен из-за срыва ремонта объектов культурного наследия. По его словам, куратору, который отвечал за это направление, было объявлено дисциплинарное взыскание.
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