02 сентября 2023
01 сентября 2023

Власти Шадринска решили отремонтировать здание благородного собрания. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Реставрация Ансамбля усадьбы «Белый дом» в Кыштыме. Челябинская область, белый дом, старинный дом, особняк, реставрация, дом демидовых
В Шадринске отремонтируют здание, в котором собирались высшие слои общества Фото:

Мэрия Шадринска ищет подрядчика для ремонта исторического дома, в котором на рубеже XIX—XX веков располагался клуб для представителей высших слоев городского общества. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

«Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения „Здание благородного собрания“ в Шадринске на улице Ленина, 117. Начальная цена контракта три миллиона 500 тысяч рублей», — указано в документации тендера.

Согласно техдокументации, подрядчик должен будет обновить штукатурку, отремонтировать водосточную систему. Также планируется восстановить недостающие декоративные элементы здания.

Исторический дом интересен тем, что в нем в октябре 1929 года работал в командировке писатель Павел Бажов. В здании тогда находилась редакция городской газеты «Путь к коммуне».

Здание в Шадринске, в котором при Николае II проходили заседания благородного собрания
Здание в Шадринске, в котором при Николае II проходили заседания благородного собрания
Фото:

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о том, что начальник комитета городского хозяйства (КГХ) мэрии Шадринска уволен из-за срыва ремонта объектов культурного наследия. По его словам, куратору, который отвечал за это направление, было объявлено дисциплинарное взыскание.

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Мэрия Шадринска ищет подрядчика для ремонта исторического дома, в котором на рубеже XIX—XX веков располагался клуб для представителей высших слоев городского общества. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения „Здание благородного собрания“ в Шадринске на улице Ленина, 117. Начальная цена контракта три миллиона 500 тысяч рублей», — указано в документации тендера. Согласно техдокументации, подрядчик должен будет обновить штукатурку, отремонтировать водосточную систему. Также планируется восстановить недостающие декоративные элементы здания. Исторический дом интересен тем, что в нем в октябре 1929 года работал в командировке писатель Павел Бажов. В здании тогда находилась редакция городской газеты «Путь к коммуне». Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о том, что начальник комитета городского хозяйства (КГХ) мэрии Шадринска уволен из-за срыва ремонта объектов культурного наследия. По его словам, куратору, который отвечал за это направление, было объявлено дисциплинарное взыскание.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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