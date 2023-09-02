Власти Шадринска решили отремонтировать здание благородного собрания. Фото

03 сентября 2023 в 09:27 Размер текста - 17 +

В Шадринске отремонтируют здание, в котором собирались высшие слои общества Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Мэрия Шадринска ищет подрядчика для ремонта исторического дома, в котором на рубеже XIX—XX веков располагался клуб для представителей высших слоев городского общества. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения „Здание благородного собрания“ в Шадринске на улице Ленина, 117. Начальная цена контракта три миллиона 500 тысяч рублей», — указано в документации тендера. Согласно техдокументации, подрядчик должен будет обновить штукатурку, отремонтировать водосточную систему. Также планируется восстановить недостающие декоративные элементы здания. Исторический дом интересен тем, что в нем в октябре 1929 года работал в командировке писатель Павел Бажов. В здании тогда находилась редакция городской газеты «Путь к коммуне». Здание в Шадринске, в котором при Николае II проходили заседания благородного собрания Фото: документация с портала госзакупок Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о том, что начальник комитета городского хозяйства (КГХ) мэрии Шадринска уволен из-за срыва ремонта объектов культурного наследия. По его словам, куратору, который отвечал за это направление, было объявлено дисциплинарное взыскание.

Мэрия Шадринска ищет подрядчика для ремонта исторического дома, в котором на рубеже XIX—XX веков располагался клуб для представителей высших слоев городского общества. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. «Капитальный ремонт объекта культурного наследия регионального значения „Здание благородного собрания“ в Шадринске на улице Ленина, 117. Начальная цена контракта три миллиона 500 тысяч рублей», — указано в документации тендера. Согласно техдокументации, подрядчик должен будет обновить штукатурку, отремонтировать водосточную систему. Также планируется восстановить недостающие декоративные элементы здания. Исторический дом интересен тем, что в нем в октябре 1929 года работал в командировке писатель Павел Бажов. В здании тогда находилась редакция городской газеты «Путь к коммуне». Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о том, что начальник комитета городского хозяйства (КГХ) мэрии Шадринска уволен из-за срыва ремонта объектов культурного наследия. По его словам, куратору, который отвечал за это направление, было объявлено дисциплинарное взыскание.