11 сентября 2023
10 сентября 2023

В Курганской области пропал 85-летний мужчина в коричневом пиджаке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, пенсионер, скамейка, парк, мужчина
Пенсионер пропал четыре дня назад (архивное фото) Фото:

В Курганской области ищут 85-летнего мужчину из Шадринска в коричневых пиджаке и кепке. Пенсионер пропал 8 сентября, рассказали в региональном поисковом сообществе.

«Пропал Юрий Ермолин, 85 лет, город Шадринск. С 8 сентября 2023 года его местонахождение неизвестно», — это сообщение опубликовано в группе отряда «ЛизаАлерт» Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост 160 см, нормального телосложения, волосы седые. Предположительно пенсионер был одет в коричневые пиджак и кепку, серую кофту, черные брюки и сапоги.

О местонахождении мужчины никто ничего не знает несколько дней
О местонахождении мужчины никто ничего не знает несколько дней
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В Курганской области ищут 85-летнего мужчину из Шадринска в коричневых пиджаке и кепке. Пенсионер пропал 8 сентября, рассказали в региональном поисковом сообществе. «Пропал Юрий Ермолин, 85 лет, город Шадринск. С 8 сентября 2023 года его местонахождение неизвестно», — это сообщение опубликовано в группе отряда «ЛизаАлерт» Курганской области в соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост 160 см, нормального телосложения, волосы седые. Предположительно пенсионер был одет в коричневые пиджак и кепку, серую кофту, черные брюки и сапоги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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