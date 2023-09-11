Пенсионер пропал четыре дня назад (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области ищут 85-летнего мужчину из Шадринска в коричневых пиджаке и кепке. Пенсионер пропал 8 сентября, рассказали в региональном поисковом сообществе.

«Пропал Юрий Ермолин, 85 лет, город Шадринск. С 8 сентября 2023 года его местонахождение неизвестно», — это сообщение опубликовано в группе отряда «ЛизаАлерт» Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост 160 см, нормального телосложения, волосы седые. Предположительно пенсионер был одет в коричневые пиджак и кепку, серую кофту, черные брюки и сапоги.