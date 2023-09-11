Пермячка в эфире НТВ рассказала, как ее возлюбленный отрубил ей руку

12 сентября 2023 в 14:51 Размер текста - 17 +

Пермяк несколько раз пытался отрубить кисть жертве ножом Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Жительница Пермского края Жанна Беляева, которой сожитель отрубил руку, рассказала об издевательствах и о том, как пыталась спасти свою кисть в эфире программы «За гранью». Запись программы опубликована на канале «НТВ» на сервисе Rutube. «За день до этого он сходил в гараж и принес пакет черный, а пакете лежал походный топорик. Еще он показал мне видео, где у девушки была ампутация двух кистей, и вот он мне сказал тогда, что „я с тобой сделаю то же самое“. Я спрятала этот топор и он его не нашел. Тогда он решил, что сделает это иначе, и он взял большой кухонный нож и молоток. Он положил мою руку и поставил нож в районе кисти, размахнулся и ударил раз пять-шесть», — рассказала женщина. Перед ампутацией мужчина сильно избил пострадавшую руками, ногами и подручными предметами. После ударов ножом и молотком по руке, кисть оставалась висеть на коже, и тогда мужчина принялся вырывать ее своими руками. У девушки обильно потекла кровь и не останавливалась, из-за этого обидчик испугался, вызвал скорую, забрал сына и уехал на такси. Как рассказала соседка пострадавшей, она нашла Беляеву очень бледной, лежащей у ванны, в которой уже набежало много крови. Медики успели спасти девушку и через день ее уже выписали из реанимации и отправили в палату. По словам девушки, ее ребенок, который видел произошедшее, уже почти оправился от ситуации. В эфире пермячка заявила, что муж ее постоянно избивал, насиловал, пристегивал наручниками дома, брил налысо и отбирал телефон. Пришедшая в студию сестра бывшего сожителя обвинила Беляеву во лжи и заявила, что ее брат виновен только в том, что отрубил ей кисть, за что понесет наказание. Также родственница посчитала, что девушка заслужила такие увечья. На данный момент обвиняемый находится в СИЗО. Он присылает своей жертве письма, где просит прощения и угрожает ей. Ранее он уже был судим за другие преступления. По словам матери девушки, несколько лет назад сожитель ее дочери пытался поджечь их дом после того, как девушка ушла к маме. Сейчас девушке готовы бесплатно помочь юристы, чтобы лишить родительских прав отца ее ребенка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Пермского края Жанна Беляева, которой сожитель отрубил руку, рассказала об издевательствах и о том, как пыталась спасти свою кисть в эфире программы «За гранью». Запись программы опубликована на канале «НТВ» на сервисе Rutube. «За день до этого он сходил в гараж и принес пакет черный, а пакете лежал походный топорик. Еще он показал мне видео, где у девушки была ампутация двух кистей, и вот он мне сказал тогда, что „я с тобой сделаю то же самое“. Я спрятала этот топор и он его не нашел. Тогда он решил, что сделает это иначе, и он взял большой кухонный нож и молоток. Он положил мою руку и поставил нож в районе кисти, размахнулся и ударил раз пять-шесть», — рассказала женщина. Перед ампутацией мужчина сильно избил пострадавшую руками, ногами и подручными предметами. После ударов ножом и молотком по руке, кисть оставалась висеть на коже, и тогда мужчина принялся вырывать ее своими руками. У девушки обильно потекла кровь и не останавливалась, из-за этого обидчик испугался, вызвал скорую, забрал сына и уехал на такси. Как рассказала соседка пострадавшей, она нашла Беляеву очень бледной, лежащей у ванны, в которой уже набежало много крови. Медики успели спасти девушку и через день ее уже выписали из реанимации и отправили в палату. По словам девушки, ее ребенок, который видел произошедшее, уже почти оправился от ситуации. В эфире пермячка заявила, что муж ее постоянно избивал, насиловал, пристегивал наручниками дома, брил налысо и отбирал телефон. Пришедшая в студию сестра бывшего сожителя обвинила Беляеву во лжи и заявила, что ее брат виновен только в том, что отрубил ей кисть, за что понесет наказание. Также родственница посчитала, что девушка заслужила такие увечья. На данный момент обвиняемый находится в СИЗО. Он присылает своей жертве письма, где просит прощения и угрожает ей. Ранее он уже был судим за другие преступления. По словам матери девушки, несколько лет назад сожитель ее дочери пытался поджечь их дом после того, как девушка ушла к маме. Сейчас девушке готовы бесплатно помочь юристы, чтобы лишить родительских прав отца ее ребенка.