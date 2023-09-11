11 сентября 2023

Пермячка в эфире НТВ рассказала, как ее возлюбленный отрубил ей руку

© Служба новостей «URA.RU»
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Окровавленный нож. Курган, кровь, окровавленный нож, убийство, кухонный нож
Пермяк несколько раз пытался отрубить кисть жертве ножом Фото:

Жительница Пермского края Жанна Беляева, которой сожитель отрубил руку, рассказала об издевательствах и о том, как пыталась спасти свою кисть в эфире программы «За гранью». Запись программы опубликована на канале «НТВ» на сервисе Rutube.

«За день до этого он сходил в гараж и принес пакет черный, а пакете лежал походный топорик. Еще он показал мне видео, где у девушки была ампутация двух кистей, и вот он мне сказал тогда, что „я с тобой сделаю то же самое“. Я спрятала этот топор и он его не нашел. Тогда он решил, что сделает это иначе, и он взял большой кухонный нож и молоток. Он положил мою руку и поставил нож в районе кисти, размахнулся и ударил раз пять-шесть», — рассказала женщина. Перед ампутацией мужчина сильно избил пострадавшую руками, ногами и подручными предметами.

После ударов ножом и молотком по руке, кисть оставалась висеть на коже, и тогда мужчина принялся вырывать ее своими руками. У девушки обильно потекла кровь и не останавливалась, из-за этого обидчик испугался, вызвал скорую, забрал сына и уехал на такси. Как рассказала соседка пострадавшей, она нашла Беляеву очень бледной, лежащей у ванны, в которой уже набежало много крови. Медики успели спасти девушку и через день ее уже выписали из реанимации и отправили в палату. По словам девушки, ее ребенок, который видел произошедшее, уже почти оправился от ситуации.

В эфире пермячка заявила, что муж ее постоянно избивал, насиловал, пристегивал наручниками дома, брил налысо и отбирал телефон. Пришедшая в студию сестра бывшего сожителя обвинила Беляеву во лжи и заявила, что ее брат виновен только в том, что отрубил ей кисть, за что понесет наказание. Также родственница посчитала, что девушка заслужила такие увечья.

На данный момент обвиняемый находится в СИЗО. Он присылает своей жертве письма, где просит прощения и угрожает ей. Ранее он уже был судим за другие преступления. По словам матери девушки, несколько лет назад сожитель ее дочери пытался поджечь их дом после того, как девушка ушла к маме. Сейчас девушке готовы бесплатно помочь юристы, чтобы лишить родительских прав отца ее ребенка.

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Жительница Пермского края Жанна Беляева, которой сожитель отрубил руку, рассказала об издевательствах и о том, как пыталась спасти свою кисть в эфире программы «За гранью». Запись программы опубликована на канале «НТВ» на сервисе Rutube. «За день до этого он сходил в гараж и принес пакет черный, а пакете лежал походный топорик. Еще он показал мне видео, где у девушки была ампутация двух кистей, и вот он мне сказал тогда, что „я с тобой сделаю то же самое“. Я спрятала этот топор и он его не нашел. Тогда он решил, что сделает это иначе, и он взял большой кухонный нож и молоток. Он положил мою руку и поставил нож в районе кисти, размахнулся и ударил раз пять-шесть», — рассказала женщина. Перед ампутацией мужчина сильно избил пострадавшую руками, ногами и подручными предметами. После ударов ножом и молотком по руке, кисть оставалась висеть на коже, и тогда мужчина принялся вырывать ее своими руками. У девушки обильно потекла кровь и не останавливалась, из-за этого обидчик испугался, вызвал скорую, забрал сына и уехал на такси. Как рассказала соседка пострадавшей, она нашла Беляеву очень бледной, лежащей у ванны, в которой уже набежало много крови. Медики успели спасти девушку и через день ее уже выписали из реанимации и отправили в палату. По словам девушки, ее ребенок, который видел произошедшее, уже почти оправился от ситуации. В эфире пермячка заявила, что муж ее постоянно избивал, насиловал, пристегивал наручниками дома, брил налысо и отбирал телефон. Пришедшая в студию сестра бывшего сожителя обвинила Беляеву во лжи и заявила, что ее брат виновен только в том, что отрубил ей кисть, за что понесет наказание. Также родственница посчитала, что девушка заслужила такие увечья. На данный момент обвиняемый находится в СИЗО. Он присылает своей жертве письма, где просит прощения и угрожает ей. Ранее он уже был судим за другие преступления. По словам матери девушки, несколько лет назад сожитель ее дочери пытался поджечь их дом после того, как девушка ушла к маме. Сейчас девушке готовы бесплатно помочь юристы, чтобы лишить родительских прав отца ее ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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