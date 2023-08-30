Пермяка, обрившего жену и отрубившего ей кисть, проверяют на вменяемость

31 августа 2023 в 14:34 Размер текста - 17 +

Следователи СУ СК возбудили два уголовных дела в отношении злоумышленника, издевавшегося над своей супругой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Следственное управление СК по Пермскому краю возбудило уголовные дела по факту издевательств 27-мужчиной, отрубившем кисть своей сожительницей. В отношении обвиняемого проводится психолого — психиатрическая экспертиза, сообщается на сайте ведомства. «В отношении обвиняемого назначена и проводится амбулаторная комплексная психолого — психиатрическая экспертиза. Злоумышленник задержан, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — информирует пресс-служба СУ СК по Пермскому краю. По данным ведомства, обвиняемым является ранее судимый житель Александровского округа. Сейчас в отношении него возбуждены дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ). Преступление злоумышленник совершил 1 июля. URA.RU рассказывало, что мужчина избивал и насиловал сожительницу, заковав в наручники. После издевательств тиран вооружился ножом и молотком, с помощью которых ампутировал женщине кисть. Свидетелем жуткого преступления был маленький сын, который находился в этот момент в квартире вместе с родителями. Сейчас девушке готовятся установить бионический протез на руку.

Следственное управление СК по Пермскому краю возбудило уголовные дела по факту издевательств 27-мужчиной, отрубившем кисть своей сожительницей. В отношении обвиняемого проводится психолого — психиатрическая экспертиза, сообщается на сайте ведомства. «В отношении обвиняемого назначена и проводится амбулаторная комплексная психолого — психиатрическая экспертиза. Злоумышленник задержан, в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — информирует пресс-служба СУ СК по Пермскому краю. По данным ведомства, обвиняемым является ранее судимый житель Александровского округа. Сейчас в отношении него возбуждены дела по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ) и изнасиловании (ч. 1 ст. 131 УК РФ). Преступление злоумышленник совершил 1 июля. URA.RU рассказывало, что мужчина избивал и насиловал сожительницу, заковав в наручники. После издевательств тиран вооружился ножом и молотком, с помощью которых ампутировал женщине кисть. Свидетелем жуткого преступления был маленький сын, который находился в этот момент в квартире вместе с родителями. Сейчас девушке готовятся установить бионический протез на руку.