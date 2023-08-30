В Прикамье ревнивый муж обрил наголо свою жену и отрубил ей кисть

31 августа 2023 в 10:05 Размер текста - 17 +

Тирана, издевавшегося над женой, поместили в СИЗО Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми ревнивый муж побрил наголо свою жену и отрубил ей кисть. Жуткую историю 28-летняя девушка рассказала «Комсомольской правде». По ее словам, мужчина воспитывался в детском доме. Молодая семья жила в квартире, которую пермяк получил бесплатно, как сирота. Мужчина нигде официально не работал, употреблял наркотики, избивал и оскорблял жену. А в один из дней приковал ее наручниками и сказал, что поступит с ней также, как произошло с Маргаритой Грачевой, которой муж отрубил руки. «Он заставил записать меня видео, где я признаюсь, что занимаюсь проституцией, что моя мама и подруга — сутенеры, а крышует нас глава города. Я — лысая, вся в синяках и крови — говорила все это на камеру, лишь бы он перестал меня бить. После этого В. отправился на кухню, и вернулся оттуда с молотком и большим ножом. Достал табуретку, поставил на нее несколько дощечек, так как сиденье на ней было мягкое, на дощечки постелил пакет и велел положить на доски руки», — рассказала девушка подробности издевательств «Комсомольской правде». Она добавила, что ее муж находился под воздействием наркотиков. Жуткая история разворачивалась в присутствии маленького сына. Чтобы он ничего не увидел и не услышал, отец отвел его в другую комнату и включил мультики. После издевательств пермяк забрал сына и уехал из дома. О случившемся чудом узнала мать девушки. Пермячку удалось спасти. Сейчас насильник помещен в СИЗО, а девушке, по данным издания, готовятся бесплатно установить бионический протез на руку. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Перми ревнивый муж побрил наголо свою жену и отрубил ей кисть. Жуткую историю 28-летняя девушка рассказала «Комсомольской правде». По ее словам, мужчина воспитывался в детском доме. Молодая семья жила в квартире, которую пермяк получил бесплатно, как сирота. Мужчина нигде официально не работал, употреблял наркотики, избивал и оскорблял жену. А в один из дней приковал ее наручниками и сказал, что поступит с ней также, как произошло с Маргаритой Грачевой, которой муж отрубил руки. «Он заставил записать меня видео, где я признаюсь, что занимаюсь проституцией, что моя мама и подруга — сутенеры, а крышует нас глава города. Я — лысая, вся в синяках и крови — говорила все это на камеру, лишь бы он перестал меня бить. После этого В. отправился на кухню, и вернулся оттуда с молотком и большим ножом. Достал табуретку, поставил на нее несколько дощечек, так как сиденье на ней было мягкое, на дощечки постелил пакет и велел положить на доски руки», — рассказала девушка подробности издевательств «Комсомольской правде». Она добавила, что ее муж находился под воздействием наркотиков. Жуткая история разворачивалась в присутствии маленького сына. Чтобы он ничего не увидел и не услышал, отец отвел его в другую комнату и включил мультики. После издевательств пермяк забрал сына и уехал из дома. О случившемся чудом узнала мать девушки. Пермячку удалось спасти. Сейчас насильник помещен в СИЗО, а девушке, по данным издания, готовятся бесплатно установить бионический протез на руку.