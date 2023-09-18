Путин выступит с речью на инаугурации Собянина

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Владимир Путин выступит на инаугурации Сергея Собянина 18 сентября Фото:

Президент РФ Владимир Путин выступит на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина 18 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Разумеется, президент поздравит мэра Москвы Собянина с инаугурацией. Будет его выступление», — сказал Песков во время общения с журналистами.

Собянин победил на выборах мэра Москвы 10 сентября в Единый день голосования. Столичный глава собрал 76,39% голосов.

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Президент РФ Владимир Путин выступит на инаугурации мэра Москвы Сергея Собянина 18 сентября. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Разумеется, президент поздравит мэра Москвы Собянина с инаугурацией. Будет его выступление», — сказал Песков во время общения с журналистами. Собянин победил на выборах мэра Москвы 10 сентября в Единый день голосования. Столичный глава собрал 76,39% голосов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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