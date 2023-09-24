24 сентября 2023

Турция оценила перспективы мира на Украине

Администрация президента Турции: конфликт на Украине будет долгим
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
Эрдоган считает, что конфликт на Украине будет долгим Фото:
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Турция не видит перспектив в возобновлении переговорных процессов по урегулированию ситуации на Украине. По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, конфликт на Украине будет долгим.

«На данный момент, к сожалению, не видны какие-либо перспективы (переговорного процесса — ред.). Как неоднократно призывал господин президент (Эрдоган — ред.), в мирном процессе не будет проигравших, поэтому мы на всех уровнях продолжаем призывать к возобновлению переговорного процесса и установлению устойчивого режима прекращения огня», — заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции. По словам Эрдогана, в случае готовности сторон Турция готова оказать любое посредничество.

Эрдоган после возвращения из России также говорил об отсутствии обнадеживающих перспектив мира между Россией и Украиной. Кроме того, глава Турции напомнил о готовности внести свой вклад в урегулирование конфликта.

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Турция не видит перспектив в возобновлении переговорных процессов по урегулированию ситуации на Украине. По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, конфликт на Украине будет долгим. «На данный момент, к сожалению, не видны какие-либо перспективы (переговорного процесса — ред.). Как неоднократно призывал господин президент (Эрдоган — ред.), в мирном процессе не будет проигравших, поэтому мы на всех уровнях продолжаем призывать к возобновлению переговорного процесса и установлению устойчивого режима прекращения огня», — заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции. По словам Эрдогана, в случае готовности сторон Турция готова оказать любое посредничество. Эрдоган после возвращения из России также говорил об отсутствии обнадеживающих перспектив мира между Россией и Украиной. Кроме того, глава Турции напомнил о готовности внести свой вклад в урегулирование конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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