Турция оценила перспективы мира на Украине

Администрация президента Турции: конфликт на Украине будет долгим

25 сентября 2023 в 08:53 Размер текста - 17 +

Эрдоган считает, что конфликт на Украине будет долгим Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Турция не видит перспектив в возобновлении переговорных процессов по урегулированию ситуации на Украине. По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, конфликт на Украине будет долгим. «На данный момент, к сожалению, не видны какие-либо перспективы (переговорного процесса — ред.). Как неоднократно призывал господин президент (Эрдоган — ред.), в мирном процессе не будет проигравших, поэтому мы на всех уровнях продолжаем призывать к возобновлению переговорного процесса и установлению устойчивого режима прекращения огня», — заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции. По словам Эрдогана, в случае готовности сторон Турция готова оказать любое посредничество. Эрдоган после возвращения из России также говорил об отсутствии обнадеживающих перспектив мира между Россией и Украиной. Кроме того, глава Турции напомнил о готовности внести свой вклад в урегулирование конфликта.

Турция не видит перспектив в возобновлении переговорных процессов по урегулированию ситуации на Украине. По мнению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, конфликт на Украине будет долгим. «На данный момент, к сожалению, не видны какие-либо перспективы (переговорного процесса — ред.). Как неоднократно призывал господин президент (Эрдоган — ред.), в мирном процессе не будет проигравших, поэтому мы на всех уровнях продолжаем призывать к возобновлению переговорного процесса и установлению устойчивого режима прекращения огня», — заявил РИА Новости источник в администрации президента Турции. По словам Эрдогана, в случае готовности сторон Турция готова оказать любое посредничество. Эрдоган после возвращения из России также говорил об отсутствии обнадеживающих перспектив мира между Россией и Украиной. Кроме того, глава Турции напомнил о готовности внести свой вклад в урегулирование конфликта.