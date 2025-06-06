«Давление оказывается на рядовых сотрудников»: депутат Госдумы Нилов об обысках в URA.RU

Депутат Госдумы Нилов заявил о необходимости разобраться с обысками в URA.RU

06 июня 2025 в 19:57 Размер текста - 17 +

Ярослав Нилов заявил, что с URA.RU хочется делиться инсайдами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Редактора URA.RU Дениса Аллаярова обвиняют в передаче своему дяде «взятки» в 20 тысяч рублей Глава комитета Госдумы по соцполитке Ярослав Нилов заявил о необходимости проконтролировать центральному Следственному комитету ситуацию с обысками с кувалдами в URA.RU и задержанием свердловского редактора Дениса Аллаярова из-за, якобы, передачи 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Мы живем в правовом государстве, где у журналистов — особый статус, а любые нарушения отслеживаются в соответствии с регламентированными процедурами. Хочется надеяться, что и в ситуации с URA.RU не будет никаких исключений и злоупотреблений. Но лучше этот резонансный процесс проконтролировать: и со стороны центрального устройства следкома, и со стороны внешней среды», — подчеркнул Нилов. Депутат отметил, что действия, совершаемые силовыми структурами в отношении агентства вызывают вопросы. «Какие-то кувалды, многочасовые „беседы“ представителей органов с сотрудниками редакции без еды и воды — много различной эмоциональной информации. Складывается впечатление, что это делается с понятной Целью. Опять же давление оказывается на рядовых сотрудников, которые вот уже почти 20 лет просто качественно выполняют свою журналистскую работу», — добавил Нилов. Глава комитета Госдумы напомнил, что за годы работы с редакцией, были разные моменты — и даже недопонимания. «Но сколько важных проблем мы вместе разобрали и осветили, скольким людям помогли — все потому, что эти ребята действительно горят тем, что делают. И потому что всегда готовы разобраться в самых узких темах. Это первое издание, дающее первые сообщений обо всех моих инициативах, комитетских законопроектах — так выстроили работу, что с ними хочется делиться эксклюзивами, инсайдами, идеями», — заявил он. Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров был задержан вечером 5 июня. Его обвинили в даче «взятки» должностному лицу из-за, якобы, передачи 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому (экс-начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову), проходящему по другому уголовному делу. Эта информация недостоверна. Последний оговорил Дениса, пытаясь облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы. Каких-либо доказательств вины Аллаярова силовики во время шестичасового обыска в редакции, из-за которого была парализована работа всего агентства, и на который они вопреки всем нормам права ворвались в масках, с кувалдой и ломом, не нашли. Сейчас Аллаяров задержан, что, с учетом его статуса, URA.RU считает давлением на СМИ. Суд по его делу должен пройти 6 июня. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU. Карпова суд отправил под домашний арест на два месяца до 4 августа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава комитета Госдумы по соцполитке Ярослав Нилов заявил о необходимости проконтролировать центральному Следственному комитету ситуацию с обысками с кувалдами в URA.RU и задержанием свердловского редактора Дениса Аллаярова из-за, якобы, передачи 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому. Об этом он написал в своем telegram-канале. «Мы живем в правовом государстве, где у журналистов — особый статус, а любые нарушения отслеживаются в соответствии с регламентированными процедурами. Хочется надеяться, что и в ситуации с URA.RU не будет никаких исключений и злоупотреблений. Но лучше этот резонансный процесс проконтролировать: и со стороны центрального устройства следкома, и со стороны внешней среды», — подчеркнул Нилов. Депутат отметил, что действия, совершаемые силовыми структурами в отношении агентства вызывают вопросы. «Какие-то кувалды, многочасовые „беседы“ представителей органов с сотрудниками редакции без еды и воды — много различной эмоциональной информации. Складывается впечатление, что это делается с понятной Целью. Опять же давление оказывается на рядовых сотрудников, которые вот уже почти 20 лет просто качественно выполняют свою журналистскую работу», — добавил Нилов. Глава комитета Госдумы напомнил, что за годы работы с редакцией, были разные моменты — и даже недопонимания. «Но сколько важных проблем мы вместе разобрали и осветили, скольким людям помогли — все потому, что эти ребята действительно горят тем, что делают. И потому что всегда готовы разобраться в самых узких темах. Это первое издание, дающее первые сообщений обо всех моих инициативах, комитетских законопроектах — так выстроили работу, что с ними хочется делиться эксклюзивами, инсайдами, идеями», — заявил он. Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров был задержан вечером 5 июня. Его обвинили в даче «взятки» должностному лицу из-за, якобы, передачи 20 тысяч рублей своему дяде-полицейскому (экс-начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову), проходящему по другому уголовному делу. Эта информация недостоверна. Последний оговорил Дениса, пытаясь облегчить свою участь по другому обвинению, и этим воспользовались правоохранительные органы. Каких-либо доказательств вины Аллаярова силовики во время шестичасового обыска в редакции, из-за которого была парализована работа всего агентства, и на который они вопреки всем нормам права ворвались в масках, с кувалдой и ломом, не нашли. Сейчас Аллаяров задержан, что, с учетом его статуса, URA.RU считает давлением на СМИ. Суд по его делу должен пройти 6 июня. Все подробности — в онлайн-трансляции URA.RU. Карпова суд отправил под домашний арест на два месяца до 4 августа.