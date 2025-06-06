Дело редактора URA.RU выросло из слов одного человека, органам этого достаточно

06 июня 2025 в 14:46 Размер текста - 17 +

Обвинения в адрес редактора свердловской редакции URA.RU Дениса Аллаярова строятся на показаниях одного человека — его дяди-полицейского, подписавшего досудебное соглашение. При этом следствию этого достаточно. В разговоре с URA.RU адвокат Михаил Кириенко рассказал о тактике, которую правоохранители используют с досудебщиками. «Я могу точно сказать, что эта тактика, которая сегодня существует с досудебщиками, неправильная. Зачастую люди, идя на сделку со следствием, готовы подписать любую правду и неправду, чтобы от них просто отстали», — заявил URA.RU Кириенко. По его словам, сегодня досудебное соглашение, к сожалению, используется, как рычаг давления. Причем как на того, кто дает показания, так и на того, против кого эти показания направлены. «Правоохранители перестали утруждать себя поиском фактуры и обстоятельств по делу. Есть досудебщик, который дал показания, и этого им достаточно. Суды, к сожалению, также стали это применять. По поводу передачи Аллаяровым 20 тысяч — надо как раз устанавливать обстоятельства этой передачи. Если она, конечно, вообще была», — отметил адвокат. Показания на Аллаярова дал его дядя — начальник отдела уголовного розыска ОП № 10 по Екатеринбургу Андрей Карпов. Силовик был задержан по другому уголовному делу и пошел на сделку со следствием, в рамках которой заявил о получении от племянника 20 тысяч рублей. В URA.RU считают эту информацию недостоверной. По мнению агентства, Карпов оговорил Аллаярова, чтобы получить более мягкий приговор. Сейчас Аллаяров находится в изоляторе временного содержания. Оттуда его доставят в суд для избрания меры пресечения. Редактору грозит срок в СИЗО. С учетом статуса Аллаярова, URA.RU считает подобное давлением на СМИ. При этом ряд адвокатов считают основания для избрания такой меры неубедительными. Константин Акулич заявил, что статья, вменяемая Аллаярову, не подразумевает избрание суровых мер пресечения на период расследования и судебного разбирательства, а равно и наказания, связанного с реальным лишением свободы. Адвокаты Сергей Колосовский и Александр Чудинов уверены, что грамотный юрист сможет разбить всю надуманность обвинений.