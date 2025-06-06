Арестованному редактору URA.RU не дали взять вещи в СИЗО

Редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, которого суд отправил в СИЗО на два месяца из-за оговора родного дяди-экс-полицейского, не дали взять с собой вещи в изолятор. Об этом агентству сообщила его адвокат Анастасия Харисанова.
"Мы планировали передать сумку с необходимыми вещами в изоляторе временного содержания, где он находился. Но когда приехали туда, нам сказали, что его уже увезли в суд. Через конвой мы пытались переговорить, чтобы отдать сумку, но нас к Денису не допустили", — рассказала она. При этом в ближайшие два дня передать необходимое не получится — по регламенту, журналист будет находиться в СИЗО на карантине.
Сегодня Ленинский райсуд вынес Аллаярову меру пресечения в виде ареста на два месяца (до 4 августа) по делу о даче взятки должностному лицу. По данным следствия, Денис якобы передал своему дяде — экс-начальнику отдела уголовного розыска ОП №10 по Екатеринбургу Андрею Карпову 20 тысяч рублей. Однако эта информация не соответствует действительности. Агентство считает, что подобный образом дядя оговорил Дениса, чтобы смягчить себе меру ответственности по другому делу. Карпова сегодня отпустили домой, а Денис отправлен за эти же 20 тысяч рублей в СИЗО на целых два месяца.
Сегодня URA.RU поддержало множество наших читателей — коллеги по цеху, депутаты, сенаторы, правозащитники выражали нам поддержку из разных уголков страны. Многие уже обратились в правоохранительные органы и СПЧ, разделяя позицию редакции — происходящее совершенно несоразмерно вменяемому. Подробная позиция редакции — здесь.
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