Эрдоган оценил перспективы мира на Украине после встречи с Путиным

Эрдоган: пока нет обнадеживающих перспектив мира между РФ и Украиной

05 сентября 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Реджеп Эрдоган напомнил, что Турция готова сделать все возможное для урегулирования конфликта на Украине Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ходе конфликта между Украиной и Россией пока не ожидается обнадеживающих перспектив мира. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «На горизонте также нет никаких обнадеживающих перспектив мира [между Россией и Украиной]», — подчеркнул Реджеп Эрдоган в ходе заседания после возвращения из России. Его слова передает турецкий новостной канал TRT Haber. Турецкий глава также напомнил, что готов внести свой вклад для урегулирования конфликта. Накануне Эрдоган прилетал в Россию для участия в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи лидеры государств обсуждали зерновую сделку. Путин в ходе беседы уточнил, что Россия всегда готова начать переговоры с Украиной и неоднократно выступала за урегулирование конфликта.

В ходе конфликта между Украиной и Россией пока не ожидается обнадеживающих перспектив мира. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «На горизонте также нет никаких обнадеживающих перспектив мира [между Россией и Украиной]», — подчеркнул Реджеп Эрдоган в ходе заседания после возвращения из России. Его слова передает турецкий новостной канал TRT Haber. Турецкий глава также напомнил, что готов внести свой вклад для урегулирования конфликта. Накануне Эрдоган прилетал в Россию для участия в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи лидеры государств обсуждали зерновую сделку. Путин в ходе беседы уточнил, что Россия всегда готова начать переговоры с Украиной и неоднократно выступала за урегулирование конфликта.