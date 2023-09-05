Эрдоган оценил перспективы мира на Украине после встречи с Путиным

Эрдоган: пока нет обнадеживающих перспектив мира между РФ и Украиной
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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
Реджеп Эрдоган напомнил, что Турция готова сделать все возможное для урегулирования конфликта на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе конфликта между Украиной и Россией пока не ожидается обнадеживающих перспектив мира. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«На горизонте также нет никаких обнадеживающих перспектив мира [между Россией и Украиной]», — подчеркнул Реджеп Эрдоган в ходе заседания после возвращения из России. Его слова передает турецкий новостной канал TRT Haber. Турецкий глава также напомнил, что готов внести свой вклад для урегулирования конфликта.

Накануне Эрдоган прилетал в Россию для участия в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи лидеры государств обсуждали зерновую сделку. Путин в ходе беседы уточнил, что Россия всегда готова начать переговоры с Украиной и неоднократно выступала за урегулирование конфликта.

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В ходе конфликта между Украиной и Россией пока не ожидается обнадеживающих перспектив мира. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «На горизонте также нет никаких обнадеживающих перспектив мира [между Россией и Украиной]», — подчеркнул Реджеп Эрдоган в ходе заседания после возвращения из России. Его слова передает турецкий новостной канал TRT Haber. Турецкий глава также напомнил, что готов внести свой вклад для урегулирования конфликта. Накануне Эрдоган прилетал в Россию для участия в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи лидеры государств обсуждали зерновую сделку. Путин в ходе беседы уточнил, что Россия всегда готова начать переговоры с Украиной и неоднократно выступала за урегулирование конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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