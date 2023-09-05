Эрдоган оценил перспективы мира на Украине после встречи с Путиным

В ходе конфликта между Украиной и Россией пока не ожидается обнадеживающих перспектив мира. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«На горизонте также нет никаких обнадеживающих перспектив мира [между Россией и Украиной]», — подчеркнул Реджеп Эрдоган в ходе заседания после возвращения из России. Его слова передает турецкий новостной канал TRT Haber. Турецкий глава также напомнил, что готов внести свой вклад для урегулирования конфликта.
Накануне Эрдоган прилетал в Россию для участия в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи лидеры государств обсуждали зерновую сделку. Путин в ходе беседы уточнил, что Россия всегда готова начать переговоры с Украиной и неоднократно выступала за урегулирование конфликта.
В ходе конфликта между Украиной и Россией пока не ожидается обнадеживающих перспектив мира. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. «На горизонте также нет никаких обнадеживающих перспектив мира [между Россией и Украиной]», — подчеркнул Реджеп Эрдоган в ходе заседания после возвращения из России. Его слова передает турецкий новостной канал TRT Haber. Турецкий глава также напомнил, что готов внести свой вклад для урегулирования конфликта. Накануне Эрдоган прилетал в Россию для участия в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. В ходе встречи лидеры государств обсуждали зерновую сделку. Путин в ходе беседы уточнил, что Россия всегда готова начать переговоры с Украиной и неоднократно выступала за урегулирование конфликта.