25 сентября 2023

В Кургане вернут горячую воду в десятки жилых домов. Список

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме ЖКХ. Екатеринбург, вода, коммуналка, сантехника, жкх, душевая, душ
В микрорайоне Северный 27 сентября вернут горячую воду Фото:

В Кургане в микрорайоне Северный 27 сентября вернут горячую воду в более чем 50 жилых домах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганской генерирующей компании (КГК).

«Магистральный трубопровод по проспекту Машиностроителей выдержал гидравлические испытания. 27 сентября возобновится подача горячего водоснабжения в 51 жилом доме по улицам Дзержинского, Машиностроителей и Некрасова в микрорайон Северный», — сообщили в пресс-службе КГК. Продолжается ремонт внутриквартальных трубопроводов теплосетей на дома по улице Бурова-Петрова 79 и Дзержинского 33Б, 31Б.

Ресурсоснабжающая организация завершила работы по капремонту участка тепломагистрали «Север-2», проходящего над жд-путями и строительство новой неподвижной опоры объемом 86 кубометров по улице Химмашевская. Теплоэнергетиками заменено 100 метров подающего и обратного трубопровода диаметром 1020 мм. Работы проводились на высоте 20 метров.

Подача горячего водоснабжения 27 сентября возобновится по следующим адресам:

  • Дзержинского 11, 17, 17а, 20а, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29а, 30, 31, 32, 34, 36, 36а, 37, 37а, 38, 39, 40а, 41, 42, 44, 46а, 48а, 50, 52, 52а, 52б, 54, 57, 59, 61;
  • Машиностроителей 2, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11;
  • Некрасова 9, 11, 31, 41, 63.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кургане в микрорайоне Северный 27 сентября вернут горячую воду в более чем 50 жилых домах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганской генерирующей компании (КГК). «Магистральный трубопровод по проспекту Машиностроителей выдержал гидравлические испытания. 27 сентября возобновится подача горячего водоснабжения в 51 жилом доме по улицам Дзержинского, Машиностроителей и Некрасова в микрорайон Северный», — сообщили в пресс-службе КГК. Продолжается ремонт внутриквартальных трубопроводов теплосетей на дома по улице Бурова-Петрова 79 и Дзержинского 33Б, 31Б. Ресурсоснабжающая организация завершила работы по капремонту участка тепломагистрали «Север-2», проходящего над жд-путями и строительство новой неподвижной опоры объемом 86 кубометров по улице Химмашевская. Теплоэнергетиками заменено 100 метров подающего и обратного трубопровода диаметром 1020 мм. Работы проводились на высоте 20 метров. Подача горячего водоснабжения 27 сентября возобновится по следующим адресам:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...