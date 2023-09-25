В микрорайоне Северный 27 сентября вернут горячую воду Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кургане в микрорайоне Северный 27 сентября вернут горячую воду в более чем 50 жилых домах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганской генерирующей компании (КГК).

«Магистральный трубопровод по проспекту Машиностроителей выдержал гидравлические испытания. 27 сентября возобновится подача горячего водоснабжения в 51 жилом доме по улицам Дзержинского, Машиностроителей и Некрасова в микрорайон Северный», — сообщили в пресс-службе КГК. Продолжается ремонт внутриквартальных трубопроводов теплосетей на дома по улице Бурова-Петрова 79 и Дзержинского 33Б, 31Б.

Ресурсоснабжающая организация завершила работы по капремонту участка тепломагистрали «Север-2», проходящего над жд-путями и строительство новой неподвижной опоры объемом 86 кубометров по улице Химмашевская. Теплоэнергетиками заменено 100 метров подающего и обратного трубопровода диаметром 1020 мм. Работы проводились на высоте 20 метров.

Подача горячего водоснабжения 27 сентября возобновится по следующим адресам: