В Кургане в микрорайоне Северный 27 сентября вернут горячую воду в более чем 50 жилых домах. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Курганской генерирующей компании (КГК).
«Магистральный трубопровод по проспекту Машиностроителей выдержал гидравлические испытания. 27 сентября возобновится подача горячего водоснабжения в 51 жилом доме по улицам Дзержинского, Машиностроителей и Некрасова в микрорайон Северный», — сообщили в пресс-службе КГК. Продолжается ремонт внутриквартальных трубопроводов теплосетей на дома по улице Бурова-Петрова 79 и Дзержинского 33Б, 31Б.
Ресурсоснабжающая организация завершила работы по капремонту участка тепломагистрали «Север-2», проходящего над жд-путями и строительство новой неподвижной опоры объемом 86 кубометров по улице Химмашевская. Теплоэнергетиками заменено 100 метров подающего и обратного трубопровода диаметром 1020 мм. Работы проводились на высоте 20 метров.
Подача горячего водоснабжения 27 сентября возобновится по следующим адресам:
- Дзержинского 11, 17, 17а, 20а, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29а, 30, 31, 32, 34, 36, 36а, 37, 37а, 38, 39, 40а, 41, 42, 44, 46а, 48а, 50, 52, 52а, 52б, 54, 57, 59, 61;
- Машиностроителей 2, 3, 4, 4б, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 11;
- Некрасова 9, 11, 31, 41, 63.
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