Мэрия Челябинска продала с аукциона недострой семьи экс-депутата гордумы

Бывшее здание компании ООО «Геострой» продано почти за 2,5 млн рублей Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Мэрия Челябинска 26 сентября продала с торгов недостроенный комплекс по обслуживанию автомобилей с магазином и кафе, который ранее принадлежал семье экс-депутата гордумы Александра Силина. Бывшее здание компании «Геострой», изъятое по суду, удалось реализовать почти за 2,5 млн рублей.

«26 сентября подведены итоги аукциона по продаже недостроенного здания в Ленинском районе. Недострой ранее принадлежал строительной компании „Геострой“ и был изъят у нее по решению суда. Объект реализован почти за 2,5 млн рублей», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Земельный участок, на котором расположен недострой, предназначен для строительства комплекса по обслуживанию автомобилей с магазином и кафе. Площадь недостроенного здания составляет 1210,8 квадратного метра. Степень готовности — 10%. Завершить строительство новый собственник должен будет в течение трех лет.

Согласно сервису СБИС, семье Силиных принадлежит 75% ООО «Геострой». В 2015 году был подписан договор о краткосрочной аренде участка между комитетом по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска и ООО «Строительная компания «Геострой». В период действия договора застройщик начал возводить автосервис, но строительство за три года так и не было завершено, стройку пришлось заморозить.