04 октября 2023

ФАС возбудила дела в отношении АЗС и нефтебаз из-за наценок на топливо

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Городские зарисовки. Екатеринбург, топливо, бензозаправка, азс
ФАС начала возбуждать антимонопольные дела в отношении нефтяных компаний Фото:

Во время проверок нефтяных компаний и АЗС Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила несколько антимонопольных дел против организаций. Об этом сообщили в правительстве РФ.

«По результатам проверки деятельности нефтяных компаний и независимых АЗС Федеральной антимонопольной службой возбуждено несколько антимонопольных дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо», — сказано в сообщении. Кроме того, компаниям придется быстрее транслировать снижение биржевых цен на мелкий опт.

Вице-премьер Александр Новак поручил Минсельхозу совместно с регионами и ФАС провести проверку наценок на продажу дизельного топлива для аграриев. Он обязал обеспечить снижение стоимости у посредников, покупающих топливо на нефтебазах.

Ранее Новак заявил о том, что власти РФ заметили, как практически во всех субъектах России оптовые цены на нефтепродукты снизились. Также вице-премьер отмечал, что российские компании не соблюдают рыночный потолок стоимости на нефть.

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Во время проверок нефтяных компаний и АЗС Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила несколько антимонопольных дел против организаций. Об этом сообщили в правительстве РФ. «По результатам проверки деятельности нефтяных компаний и независимых АЗС Федеральной антимонопольной службой возбуждено несколько антимонопольных дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо», — сказано в сообщении. Кроме того, компаниям придется быстрее транслировать снижение биржевых цен на мелкий опт. Вице-премьер Александр Новак поручил Минсельхозу совместно с регионами и ФАС провести проверку наценок на продажу дизельного топлива для аграриев. Он обязал обеспечить снижение стоимости у посредников, покупающих топливо на нефтебазах. Ранее Новак заявил о том, что власти РФ заметили, как практически во всех субъектах России оптовые цены на нефтепродукты снизились. Также вице-премьер отмечал, что российские компании не соблюдают рыночный потолок стоимости на нефть.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...