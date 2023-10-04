ФАС возбудила дела в отношении АЗС и нефтебаз из-за наценок на топливо

05 октября 2023 в 01:13 Размер текста - 17 +

ФАС начала возбуждать антимонопольные дела в отношении нефтяных компаний Фото: Илья Московец © URA.RU Во время проверок нефтяных компаний и АЗС Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила несколько антимонопольных дел против организаций. Об этом сообщили в правительстве РФ. «По результатам проверки деятельности нефтяных компаний и независимых АЗС Федеральной антимонопольной службой возбуждено несколько антимонопольных дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо», — сказано в сообщении . Кроме того, компаниям придется быстрее транслировать снижение биржевых цен на мелкий опт. Вице-премьер Александр Новак поручил Минсельхозу совместно с регионами и ФАС провести проверку наценок на продажу дизельного топлива для аграриев. Он обязал обеспечить снижение стоимости у посредников, покупающих топливо на нефтебазах. Ранее Новак заявил о том, что власти РФ заметили, как практически во всех субъектах России оптовые цены на нефтепродукты снизились. Также вице-премьер отмечал, что российские компании не соблюдают рыночный потолок стоимости на нефть.

Во время проверок нефтяных компаний и АЗС Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) возбудила несколько антимонопольных дел против организаций. Об этом сообщили в правительстве РФ. «По результатам проверки деятельности нефтяных компаний и независимых АЗС Федеральной антимонопольной службой возбуждено несколько антимонопольных дел против представителей независимых АЗС и нефтебаз по признакам завышения цен на топливо», — сказано в сообщении. Кроме того, компаниям придется быстрее транслировать снижение биржевых цен на мелкий опт. Вице-премьер Александр Новак поручил Минсельхозу совместно с регионами и ФАС провести проверку наценок на продажу дизельного топлива для аграриев. Он обязал обеспечить снижение стоимости у посредников, покупающих топливо на нефтебазах. Ранее Новак заявил о том, что власти РФ заметили, как практически во всех субъектах России оптовые цены на нефтепродукты снизились. Также вице-премьер отмечал, что российские компании не соблюдают рыночный потолок стоимости на нефть.