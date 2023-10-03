Новак: Россия не соблюдает потолок цен на продажу нефти

Российские компании продают нефть по стоимости выше рыночного потолка. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
«На сегодняшний день мы видим, что цены на Brent выросли, дисконт снизился. Наша продукция реализуется по рыночным ценам, выше потолка», — уточнил Александр Новак, передает РИА Новости. Он отметил, что российские компании соблюдают указ о непродаже нефти по потолку цен.
В конце декабря 2022 года президент РФ подписал указ, согласно которому Россия прекращает поставки нефти в страны, установившие ценовой потолок. Данная мера была предпринята в ответ на западные санкции. При этом Путин разрешил поставлять нефть дружественным странам по цене ниже потолка.
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