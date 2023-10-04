Новак заявил о снижении цен на бензин и дизельное топливо

04 октября 2023 в 17:39 Размер текста - 17 +

Александр Новак заявил о стабилизацию цен на дизель и бензин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Ситуация на рынке топлива России стабилизируется. Цены на бензин и дизель понизятся. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с нефтяниками. «По итогам совещания с нефтяниками в среду констатировано, что ситуация на топливном рынке РФ стабилизируется», — заявил Новак в эфире телеканала «Россия 24». Он также добавил, что власти видят, как практически во всех субъектах России оптовые цены на нефтепродукты снизились. Ранее Новак сообщил, что российские компании не соблюдают рыночный потолок цен на нефть. По его словам, на сегодняшний день цены на Brent выросли, а дисконт снизился.

Ситуация на рынке топлива России стабилизируется. Цены на бензин и дизель понизятся. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с нефтяниками. «По итогам совещания с нефтяниками в среду констатировано, что ситуация на топливном рынке РФ стабилизируется», — заявил Новак в эфире телеканала «Россия 24». Он также добавил, что власти видят, как практически во всех субъектах России оптовые цены на нефтепродукты снизились. Ранее Новак сообщил, что российские компании не соблюдают рыночный потолок цен на нефть. По его словам, на сегодняшний день цены на Brent выросли, а дисконт снизился.