09 октября 2023

Аудиторы проверят миллионные расходы ЗАГСов в Челябинской области

© Служба новостей «URA.RU»
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За два года челябинские ЗАГСы израсходовали почти 400 миллионов рублей Фото:

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области приступили к проверке Государственного комитета по делам ЗАГС региона. Об этом сообщили 10 октября URA.RU в ведомстве.

«Сотрудниками КСП проводится проверка использования бюджетных средств, предусмотренных на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. Объем проверяемых средств 371,59 миллиона рублей: 192 миллиона рублей за 2022 год и 180 миллионов рублей за 2023 год», — пояснили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты.

Аудиторы проверят соблюдение требований бюджетного законодательства при распределении и предоставлении субвенций местным бюджетам. Также будут исследованы правомерность расходов на выплаты персоналу и на обеспечение выполнения функций Государственного комитета.

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Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области приступили к проверке Государственного комитета по делам ЗАГС региона. Об этом сообщили 10 октября URA.RU в ведомстве. «Сотрудниками КСП проводится проверка использования бюджетных средств, предусмотренных на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. Объем проверяемых средств 371,59 миллиона рублей: 192 миллиона рублей за 2022 год и 180 миллионов рублей за 2023 год», — пояснили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты. Аудиторы проверят соблюдение требований бюджетного законодательства при распределении и предоставлении субвенций местным бюджетам. Также будут исследованы правомерность расходов на выплаты персоналу и на обеспечение выполнения функций Государственного комитета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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