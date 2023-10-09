Аудиторы проверят миллионные расходы ЗАГСов в Челябинской области

10 октября 2023 в 09:48 Размер текста - 17 +

За два года челябинские ЗАГСы израсходовали почти 400 миллионов рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области приступили к проверке Государственного комитета по делам ЗАГС региона. Об этом сообщили 10 октября URA.RU в ведомстве. «Сотрудниками КСП проводится проверка использования бюджетных средств, предусмотренных на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. Объем проверяемых средств 371,59 миллиона рублей: 192 миллиона рублей за 2022 год и 180 миллионов рублей за 2023 год», — пояснили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты. Аудиторы проверят соблюдение требований бюджетного законодательства при распределении и предоставлении субвенций местным бюджетам. Также будут исследованы правомерность расходов на выплаты персоналу и на обеспечение выполнения функций Государственного комитета.

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области приступили к проверке Государственного комитета по делам ЗАГС региона. Об этом сообщили 10 октября URA.RU в ведомстве. «Сотрудниками КСП проводится проверка использования бюджетных средств, предусмотренных на осуществление полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния. Объем проверяемых средств 371,59 миллиона рублей: 192 миллиона рублей за 2022 год и 180 миллионов рублей за 2023 год», — пояснили URA.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты. Аудиторы проверят соблюдение требований бюджетного законодательства при распределении и предоставлении субвенций местным бюджетам. Также будут исследованы правомерность расходов на выплаты персоналу и на обеспечение выполнения функций Государственного комитета.