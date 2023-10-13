В Миассе загорелось здание по предпродажной подготовке автомобилей

Пожар произошел по улице Готвальда в Миассе
В городе Миасс Челябинской области 14 октября в здании по предпродажной подготовке автомобилей по улице Готвальда произошел пожар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
«[Произошло] возгорание в здании по предпродажной подготовке автомобилей по улице Готвальда в городе Миасс. Пострадавших нет, предприятие не работало», — уточнили в пресс-службе ведомства.
На предприятии горело оборудование и два грузовых автомобиля. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. На месте работало шесть единиц техники и 20 человек личного состава.
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