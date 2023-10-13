13 октября 2023

В Миассе загорелось здание по предпродажной подготовке автомобилей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел по улице Готвальда в Миассе Фото:

В городе Миасс Челябинской области 14 октября в здании по предпродажной подготовке автомобилей по улице Готвальда произошел пожар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

«[Произошло] возгорание в здании по предпродажной подготовке автомобилей по улице Готвальда в городе Миасс. Пострадавших нет, предприятие не работало», — уточнили в пресс-службе ведомства.

На предприятии горело оборудование и два грузовых автомобиля. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. На месте работало шесть единиц техники и 20 человек личного состава.

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В городе Миасс Челябинской области 14 октября в здании по предпродажной подготовке автомобилей по улице Готвальда произошел пожар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «[Произошло] возгорание в здании по предпродажной подготовке автомобилей по улице Готвальда в городе Миасс. Пострадавших нет, предприятие не работало», — уточнили в пресс-службе ведомства. На предприятии горело оборудование и два грузовых автомобиля. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. На месте работало шесть единиц техники и 20 человек личного состава.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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