В Миассе загорелось здание по предпродажной подготовке автомобилей

14 октября 2023 в 12:55 Размер текста - 17 +

Пожар произошел по улице Готвальда в Миассе Фото: Денис Моргунов © URA.RU В городе Миасс Челябинской области 14 октября в здании по предпродажной подготовке автомобилей по улице Готвальда произошел пожар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «[Произошло] возгорание в здании по предпродажной подготовке автомобилей по улице Готвальда в городе Миасс. Пострадавших нет, предприятие не работало», — уточнили в пресс-службе ведомства. На предприятии горело оборудование и два грузовых автомобиля. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. На месте работало шесть единиц техники и 20 человек личного состава.

В городе Миасс Челябинской области 14 октября в здании по предпродажной подготовке автомобилей по улице Готвальда произошел пожар. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «[Произошло] возгорание в здании по предпродажной подготовке автомобилей по улице Готвальда в городе Миасс. Пострадавших нет, предприятие не работало», — уточнили в пресс-службе ведомства. На предприятии горело оборудование и два грузовых автомобиля. Общая площадь пожара составила 300 квадратных метров. На месте работало шесть единиц техники и 20 человек личного состава.