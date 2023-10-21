Челябинцы требуют снести баню, в которой находят суицидников

Жители Челябинска требуют снести заброшенную баню в Курчатовском районе. По словам местных, в развалинах дома неоднократно находили суицидников.
«Помогите, пожалуйста, решить вопрос в Курчатовском районе по улице Первомайская, дом 2а. Там находится заброшенная с 1990 -х годов баня. На руинах этой „заброшки“ неоднократно находили суицидников», — пожаловалась Маулида Б. в группе «А.Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» в соцсети «ВКонтакте».
Женщина отметила, что она пыталась разобраться с этим вопросом самостоятельно и делала запрос в администрацию Курчатовского района. Там ей ответили, что нежилое здание по улице Первомайской, дом 2а находится в частной собственности. Правовые основания по распоряжению данным зданием у администрации города, к сожалению, отсутствуют.
«Стоят руины много лет. Хозяин не появляется. Может уже и в живых его нет. На этом месте хорошо было бы магазин построить», — отметила челябинка и попросила губернатора помочь решить этот вопрос.
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