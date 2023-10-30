Палестина попыталась выдать Медведчука за пленного генерала ЦАХАЛ. Скрин

30 октября 2023 в 21:53 Размер текста - 17 +

Виктора Медведчука назвали «самым опасным командиром израильской армии» Фото: Официальный сайт Президента России Палестинские паблики в соцсетях попытались выдать за генерала израильской армии (ЦАХАЛ) украинского оппозиционера Виктора Медведчука. Однако в МИД Израиля быстро опровергли эту информацию. Некоторые палестинские ресурсы опубликовали фото Медведчука, назвав его Ицхаком Бриком — «самым опасным командиром армии Израиля». «Передайте тем СМИ, для которых ХАМАС — легитимный источник информации, что такого генерала у нас нет», — заявили в израильском диппредставительстве, передает «Ридус». Уточняется, что фото с украинским оппозиционером в военной форме было сделано еще в прошлом году. На изображении он сидит после задержания сотрудниками Службы безопасности Украины. Скриншот: аккаунт МИД Израиля в соцсети X https://twitter.com/IsraelRussian/status/1719005110183846297

Палестинские паблики в соцсетях попытались выдать за генерала израильской армии (ЦАХАЛ) украинского оппозиционера Виктора Медведчука. Однако в МИД Израиля быстро опровергли эту информацию. Некоторые палестинские ресурсы опубликовали фото Медведчука, назвав его Ицхаком Бриком — «самым опасным командиром армии Израиля». «Передайте тем СМИ, для которых ХАМАС — легитимный источник информации, что такого генерала у нас нет», — заявили в израильском диппредставительстве, передает «Ридус». Уточняется, что фото с украинским оппозиционером в военной форме было сделано еще в прошлом году. На изображении он сидит после задержания сотрудниками Службы безопасности Украины.