Палестинские паблики в соцсетях попытались выдать за генерала израильской армии (ЦАХАЛ) украинского оппозиционера Виктора Медведчука. Однако в МИД Израиля быстро опровергли эту информацию.
Некоторые палестинские ресурсы опубликовали фото Медведчука, назвав его Ицхаком Бриком — «самым опасным командиром армии Израиля». «Передайте тем СМИ, для которых ХАМАС — легитимный источник информации, что такого генерала у нас нет», — заявили в израильском диппредставительстве, передает «Ридус».
Уточняется, что фото с украинским оппозиционером в военной форме было сделано еще в прошлом году. На изображении он сидит после задержания сотрудниками Службы безопасности Украины.
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