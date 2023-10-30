Палестина попыталась выдать Медведчука за пленного генерала ЦАХАЛ. Скрин

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, Виктор Медведчук
Виктора Медведчука назвали «самым опасным командиром израильской армии» Фото:

Палестинские паблики в соцсетях попытались выдать за генерала израильской армии (ЦАХАЛ) украинского оппозиционера Виктора Медведчука. Однако в МИД Израиля быстро опровергли эту информацию.

Некоторые палестинские ресурсы опубликовали фото Медведчука, назвав его Ицхаком Бриком — «самым опасным командиром армии Израиля». «Передайте тем СМИ, для которых ХАМАС — легитимный источник информации, что такого генерала у нас нет», — заявили в израильском диппредставительстве, передает «Ридус».

Уточняется, что фото с украинским оппозиционером в военной форме было сделано еще в прошлом году. На изображении он сидит после задержания сотрудниками Службы безопасности Украины.

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Палестинские паблики в соцсетях попытались выдать за генерала израильской армии (ЦАХАЛ) украинского оппозиционера Виктора Медведчука. Однако в МИД Израиля быстро опровергли эту информацию. Некоторые палестинские ресурсы опубликовали фото Медведчука, назвав его Ицхаком Бриком — «самым опасным командиром армии Израиля». «Передайте тем СМИ, для которых ХАМАС — легитимный источник информации, что такого генерала у нас нет», — заявили в израильском диппредставительстве, передает «Ридус». Уточняется, что фото с украинским оппозиционером в военной форме было сделано еще в прошлом году. На изображении он сидит после задержания сотрудниками Службы безопасности Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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