Курганские перевозчики на зиму сократят количество рейсов на маршрутах

Рейсы в Курганской области ограничат в начале ноября, сообщили в соцсети Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области перевозчики отменяют рейсы на межмуниципальных маршрутах из-за перехода на зимнее расписание. Новый распорядок вступит в силу с 1 ноября. Эта информация опубликована в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

«№120 „Шадринск — Агапино“ (количество рейсов сократится со 103 до 96 в неделю), №125 „Шадринск — Ключи“ (количество рейсов по воскресеньям сократится с 23 до 7), №266 „Курган — Грачево“ (сокращено количество промежуточных остановок без изменения количества рейсов). Новое расписание будет действовать до 30 апреля», — указано в сообщении со ссылкой на данные департамента экономического развития региона.

Кроме того, с 1 ноября компания «Автомиг» изменит время отправления последнего вечернего рейса из Тюмени в Курган. Автобус будет уезжать со станции не в 23:00, как это было раньше, а в 21:25 ежедневно.