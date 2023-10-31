31 октября 2023

Курганские перевозчики на зиму сократят количество рейсов на маршрутах

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, автобус
Рейсы в Курганской области ограничат в начале ноября, сообщили в соцсети Фото:

В Курганской области перевозчики отменяют рейсы на межмуниципальных маршрутах из-за перехода на зимнее расписание. Новый распорядок вступит в силу с 1 ноября. Эта информация опубликована в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте».

«№120 „Шадринск — Агапино“ (количество рейсов сократится со 103 до 96 в неделю), №125 „Шадринск — Ключи“ (количество рейсов по воскресеньям сократится с 23 до 7), №266 „Курган — Грачево“ (сокращено количество промежуточных остановок без изменения количества рейсов). Новое расписание будет действовать до 30 апреля», — указано в сообщении со ссылкой на данные департамента экономического развития региона.

Кроме того, с 1 ноября компания «Автомиг» изменит время отправления последнего вечернего рейса из Тюмени в Курган. Автобус будет уезжать со станции не в 23:00, как это было раньше, а в 21:25 ежедневно.

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В Курганской области перевозчики отменяют рейсы на межмуниципальных маршрутах из-за перехода на зимнее расписание. Новый распорядок вступит в силу с 1 ноября. Эта информация опубликована в группе «Курганский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». «№120 „Шадринск — Агапино“ (количество рейсов сократится со 103 до 96 в неделю), №125 „Шадринск — Ключи“ (количество рейсов по воскресеньям сократится с 23 до 7), №266 „Курган — Грачево“ (сокращено количество промежуточных остановок без изменения количества рейсов). Новое расписание будет действовать до 30 апреля», — указано в сообщении со ссылкой на данные департамента экономического развития региона. Кроме того, с 1 ноября компания «Автомиг» изменит время отправления последнего вечернего рейса из Тюмени в Курган. Автобус будет уезжать со станции не в 23:00, как это было раньше, а в 21:25 ежедневно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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