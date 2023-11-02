Власти Челябинска разрешили строить элитный клубный дом у Шершневского водохранилища. Скрин

Власти Челябинска разрешили строить элитный клубный дом в поселке АМЗ у озера
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Городской пляж на Шершневском водохранилище во время режима самоизоляции. Челябинск, жара, дамба, лето, шершневское водохранилище, отдых, шершни
Построить клубный дом The One у озера планируется к 2026 году Фото:

Власти Челябинска разрешили застройщику «Икар Юг», входящему в группу компаний White Group, изменить разрешенный вид использования земельного участка при строительстве клубного дома The One возле Шершневского водохранилища. Жилое здание возведут в зоне многофункциональных общественно-деловых зон в поселке АМЗ в переулке Большом, сообщается в распоряжении на сайте мэрии.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, строительство многоквартирного жилого дома, в территориальной зоне многофункциональных общественно-деловых зон по адресу переулок Большой, 12 в Советском районе города Челябинска. Инициатор проекта — ООО СЗ «ИКАР ЮГ», — говорится в документации.

О планируемом строительстве семиэтажного многоквартирного дома стало известно еще в 2021 году. Тогда из-за смены концепции потребовалась смена разрешенного вида использования участка, был проведен ряд публичных слушаний.

Застройщик возведет высотное здание с коммерческими помещениями и парковкой на земельном участке в переулке Большом в поселке АМЗ. В квартирах будут панорамные окна в пол, потолки в здании будут высокими — 4,4 метра. Также в элитном клубном доме появятся спа-комплекс, фитнес-зал, ресторан и паркинг. Сдать элитное семиэтажное жилое здание в эксплуатацию планируется в 2026 году.

Застройщик возведет высотное здание с коммерческими помещениями и парковкой на земельном участке в переулке Большом в поселке АМЗ
Застройщик возведет высотное здание с коммерческими помещениями и парковкой на земельном участке в переулке Большом в поселке АМЗ
В элитном доме в квартирах будут панорамные окна в пол, а высота потолков достигнет 4,4 метров.
В элитном доме в квартирах будут панорамные окна в пол, а высота потолков достигнет 4,4 метров.
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Власти Челябинска разрешили застройщику «Икар Юг», входящему в группу компаний White Group, изменить разрешенный вид использования земельного участка при строительстве клубного дома The One возле Шершневского водохранилища. Жилое здание возведут в зоне многофункциональных общественно-деловых зон в поселке АМЗ в переулке Большом, сообщается в распоряжении на сайте мэрии. «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства, строительство многоквартирного жилого дома, в территориальной зоне многофункциональных общественно-деловых зон по адресу переулок Большой, 12 в Советском районе города Челябинска. Инициатор проекта — ООО СЗ «ИКАР ЮГ», — говорится в документации. О планируемом строительстве семиэтажного многоквартирного дома стало известно еще в 2021 году. Тогда из-за смены концепции потребовалась смена разрешенного вида использования участка, был проведен ряд публичных слушаний. Застройщик возведет высотное здание с коммерческими помещениями и парковкой на земельном участке в переулке Большом в поселке АМЗ. В квартирах будут панорамные окна в пол, потолки в здании будут высокими — 4,4 метра. Также в элитном клубном доме появятся спа-комплекс, фитнес-зал, ресторан и паркинг. Сдать элитное семиэтажное жилое здание в эксплуатацию планируется в 2026 году.
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