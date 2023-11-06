Зеленский посоветовал не поднимать тему выборов на Украине

07 ноября 2023 в 00:59 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский заявил, что проводить выборы в период боевых действий — безответственно Фото: Официальный сайт президента Украины Проводить выборы в Украине во время конфликта, когда армия «живет болью и потерями» — безответственно и легкомысленно. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Мы все видим, что сейчас не время для широких празднований или других дерзких вещей, которые неприемлемы во время конфликта. Тем более, когда армия и все наши силы обороны живут болью, эмоциями, потерями и достижениями для Украины. Все мы понимаем, что сейчас, когда есть множество вызовов — совершенно безответственно и легкомысленно вбрасывать в общество тематику выборов», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Ранее Владимир Зеленский поручил подготовиться к выборам президента Украины. Их назначили на 31 марта 2024 года, сообщает телеканал 360. При этом украинский президент заявлял, что выборы могут состояться только после завершения боевых действий, а в Украинском институте политики подчеркнули, что их проведение будет иметь низкую легитимность.

Проводить выборы в Украине во время конфликта, когда армия «живет болью и потерями» — безответственно и легкомысленно. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский. «Мы все видим, что сейчас не время для широких празднований или других дерзких вещей, которые неприемлемы во время конфликта. Тем более, когда армия и все наши силы обороны живут болью, эмоциями, потерями и достижениями для Украины. Все мы понимаем, что сейчас, когда есть множество вызовов — совершенно безответственно и легкомысленно вбрасывать в общество тематику выборов», — заявил Зеленский в своем telegram-канале. Ранее Владимир Зеленский поручил подготовиться к выборам президента Украины. Их назначили на 31 марта 2024 года, сообщает телеканал 360. При этом украинский президент заявлял, что выборы могут состояться только после завершения боевых действий, а в Украинском институте политики подчеркнули, что их проведение будет иметь низкую легитимность.