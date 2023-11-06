Как пройдут выборы президента Украины в 2024 году после решения Зеленского

Зеленский намерен провести выборы президента Украины в 2024 году

06 ноября 2023 в 14:31 Размер текста - 17 +

Президентские выборы на Украине должны пройти 31 марта 2024 года Фото: Илья Московец © URA.RU Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести в стране президентские выборы 31 марта 2024 года. URA.RU подробно рассказывает о том, как могут пройти выборы главы украинского государства. Как устроены выборы президента на Украине Согласно конституции и закону Украины о выборах президента, следующие выборы должны состояться 31 марта 2024 года. В случае продолжения украинского конфликта, дата выборов может быть перенесена. Это будут восьмые президентские выборы в истории страны, и на них может быть избран седьмой президент Украины, если Владимир Зеленский не будет переизбран или участвовать в выборах. Новость по теме Зеленский утвердил дату президентских выборов на Украине Украинский президент избирается на прямых всеобщих выборах сроком на пять лет. Никто не может быть избран на более чем два президентских срока подряд. Для выдвижения кандидатом в президенты необходимо быть старше 35 лет, иметь украинское гражданство, проживать на Украине не менее десяти лет и владеть украинским языком. Если ни один кандидат не получит абсолютного большинства голосов, два кандидата с наибольшим количеством голосов будут участвовать во втором туре выборов. В случае доказательства фальсификации выборов может быть назначен третий тур. Зеленский был против проведения выборов Владимир Зеленский ранее заявлял, что президентские выборы на Украине могут состояться только после завершения боевых действий. Он отметил, что согласно законодательству Украины, выборы должны проводиться в мирное время, когда боевых действий нет. Однако 6 ноября Зеленский все-таки утвердил дату голосования — 31 марта 2024 года. Он добавил, что решение обусловлено политически задачами, и Запад не требовал от Киева проводить выборы. Легитимность проведения выборов В Украинском институте политики также заявили, что проводить выборы президента, Верховной Рады и органов местного самоуправления во время военного положения юридически запрещено. В настоящее время нет отмены юридических препятствий для проведения выборов в Украине, и в таких условиях их проведение невозможно. Если выборы все же состоятся при военном положении, они будут иметь низкую легитимность. Выборы в Верховную Раду уже отменены В своем telegram-канале депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что парламентские выборы, запланированные на октябрь, не будут проводиться из-за продления военного положения до 16 ноября. Верховная Рада Украины 27 июля приняла решение продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Выборы пройдут на фоне усталости украинского населения от конфликта Если выборы все-таки утвердят, они будут проводиться на фоне роста усталости украинцев от конфликта. Жители Украины все больше задаются вопросом о прекращении боевых действий, сообщает издание The Washington Post . В статье отмечается, что люди не могут скрыть свою усталость и печаль, и конфликт наносит серьезный ущерб стране. Украинцы, с которыми автор статьи беседовал, выражают понимание того, что невозможно вести вечный конфликт с Россией и достичь недостижимой победы. Психическое состояние оставшихся на Украине граждан вызывает опасения из-за распространения алкоголизма, которое связано с тяжелым переживанием жителей продолжающихся боевых действий, заявлял бывший сотрудник венгерской дипломатической службы Балинт Коша. Он отметил, что особенно тяжелое положение обнаружено в Закарпатской области, где многие семьи борются, чтобы свести концы с концами, некоторые классы школ были ликвидированы из-за низкого числа учащихся. Это вызывает серьезное беспокойство относительно психического состояния украинцев, заключил Коша. В прифронтовых регионах, таких как Запорожье, Харьковская область и Донбасс, усталость от конфликта становится все более заметной — менее половины граждан выступают за продолжение боевых действий. В Харьковской области, например, наблюдается снижение поддержки конфликта, и менее половины опрошенных высказываются положительно по поводу продолжения борьбы. Это свидетельствует о растущей усталости среди людей в прифронтовых регионах. Список кандидатов Помимо действующего Владимира Зеленского, на президентское кресло могут претендовать мэр Киева Виталий Кличко, экс-президенты Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Украинские СМИ также считают возможными кандидатами бывшего министра и спикера Рады Арсения Яценюка, экс-советника Зеленского Алексея Арестовича (включен в России в список террористов и экстремистов), политика Юлию Тимошенко, главкома ВСУ Валерия Залужного и руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. Шансы Залужного и Буданова. По мнению политолога Юрия Светова и эксперта в сфере политических коммуникаций Анны Богачевой, реальная угроза для власти Зеленского может исходить только от военных. Они стремятся отстранить гражданских от власти и победить в конфликте. Военные, такие как Валерий Залужный и Кирилл Буданов, могут мобилизовать сторонников более решительных действий на фронте и получить поддержку других военных. Однако они могут не представлять серьезную конкуренцию и вызвать раскол в украинском обществе. Тем не менее, не исключается, что ведущие военные деятели могут использовать свой потенциал в поддержку действующего президента Зеленского.

Шансы Яценюка, Тимошенко и Порошенко. По мнению медиатехнолога Анны Богачевой, данные политики могут быть потенциальными кандидатами на пост президента. Однако она считает, что им не хватает ясной риторики и привлекательных публичных действий, а скандальная репутация политиков может оказывать негативное влияние на их шансы.

Виталий Кличко. Богачева считает, что мэр Киева, на данный момент, сконцентрирован на должности главы украинской столицы и не проявляет явных президентских амбиций. Однако он ранее заявлял, что готов возглавить страну, если это будет необходимо. Эксперт также считает, что боксер Александр Усик может быть использован в предвыборной кампании, но скорее в качестве доверенного лица действующего президента, а не как самостоятельный кандидат, так как сложно совмещать спортивную и политическую карьеры. Шансы Владимира Зеленского на переизбрание В комментарии корреспонденту URA.RU политтехнолог, политолог и журналист издания «Украина.ру» Василий Стоякин заявил, что шансы президента Зеленского на повторное избрание будут зависеть от нескольких факторов, в большей степени не контролируемых им самим. Один из важных факторов — это военно-политическая обстановка, существующая в момент выборов. Если выборы пройдут в условиях военного положения, то вероятность успеха действующего президента будет высокой. Однако если к моменту выборов будет достигнуто перемирие, его шансы на переизбрание будут минимальными. Новость по теме Как развивался конфликт Зеленского и Залужного Неясно, какие взгляды и позиции занимают Вашингтон и Лондон относительно действующего президента. С одной стороны, он вызывает усталость и разочарование на Западе, но, с другой стороны, ему демонстрируют, что он может продолжать управлять. Западные власти, вероятно, будут оценивать ситуацию и действовать в соответствии с ней. Вероятно, для них не так важна смена президента, сколько достижение максимальной послушности со стороны Зеленского. В то же время, существует общее представление о необходимости смены власти. Каким образом западные власти будут решать вопрос между политической рациональностью и идеологическими установками, пока остается неясно. В случае окончания военного конфликта Залужный, вероятно, станет кандидатом на пост президента, если его не отправят в отставку. Он сейчас является наиболее опасным конкурентом для Зеленского на выборах, так как он является главкомом ВСУ, заключил политолог. Проведение выборов в 2024 году станет важным маркером для украинской власти и подтверждением тезиса «все в порядке», считает Анна Богачева. Несмотря на множество причин для недовольства украинского общества Зеленским, таких как постоянная мобилизация, провал контрнаступления, высокая коррупция и недостаток поддержки военных, он является основным кандидатом на будущих выборах. В случае продолжения конфликта, Зеленскому будут создавать образ защитника национальных интересов и оперировать тезисами об уникальности Украины, ее воле и несгибаемости. Если конфликт завершится, действующий украинский президент будет представлен в образе победителя и спасителя украинского народа. В обоих случаях, при отсутствии крупных непредвиденных событий и конфликта с европейскими партнерами, второй срок Зеленского в качестве президента вполне возможен. Политолог Сергей Маркелов считает, что действующий президент Украины, несмотря на падение рейтинга среди западных стран и украинских оппонентов, по-прежнему имеет шансы на победу на будущих выборах в 2024 году благодаря поддержке граждан. Однако он отмечает, что США могут заменить Зеленского, если он больше не будет подходить под их идеологию, или же искусственно улучшить его репутацию, если он продолжает быть полезным для них. Однако пока нет реальных кандидатов, которые могли бы заменить Зеленского на политической арене Украины. Явка на последних выборах в России и на Украине В России окончательная явка на президентских выборах в 2018 году составила 67,54% от общего количества избирателей, принявших участие, в то время как на Украине явка избирателей была 62,8% в первом туре и 61,37% во втором. В первом раунде голосования за Зеленского проголосовало 30,24%, а во втором туре — 73,23% избирателей. В России за Владимира Путина свой голос отдало 76,69% населения. О планах баллотироваться в 2024 году Путин еще не заявлял. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский намерен провести в стране президентские выборы 31 марта 2024 года. URA.RU подробно рассказывает о том, как могут пройти выборы главы украинского государства. Согласно конституции и закону Украины о выборах президента, следующие выборы должны состояться 31 марта 2024 года. В случае продолжения украинского конфликта, дата выборов может быть перенесена. Это будут восьмые президентские выборы в истории страны, и на них может быть избран седьмой президент Украины, если Владимир Зеленский не будет переизбран или участвовать в выборах. Украинский президент избирается на прямых всеобщих выборах сроком на пять лет. Никто не может быть избран на более чем два президентских срока подряд. Для выдвижения кандидатом в президенты необходимо быть старше 35 лет, иметь украинское гражданство, проживать на Украине не менее десяти лет и владеть украинским языком. Если ни один кандидат не получит абсолютного большинства голосов, два кандидата с наибольшим количеством голосов будут участвовать во втором туре выборов. В случае доказательства фальсификации выборов может быть назначен третий тур. Владимир Зеленский ранее заявлял, что президентские выборы на Украине могут состояться только после завершения боевых действий. Он отметил, что согласно законодательству Украины, выборы должны проводиться в мирное время, когда боевых действий нет. Однако 6 ноября Зеленский все-таки утвердил дату голосования — 31 марта 2024 года. Он добавил, что решение обусловлено политически задачами, и Запад не требовал от Киева проводить выборы. В Украинском институте политики также заявили, что проводить выборы президента, Верховной Рады и органов местного самоуправления во время военного положения юридически запрещено. В настоящее время нет отмены юридических препятствий для проведения выборов в Украине, и в таких условиях их проведение невозможно. Если выборы все же состоятся при военном положении, они будут иметь низкую легитимность. В своем telegram-канале депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что парламентские выборы, запланированные на октябрь, не будут проводиться из-за продления военного положения до 16 ноября. Верховная Рада Украины 27 июля приняла решение продлить действие военного положения и всеобщей мобилизации на 90 дней. Если выборы все-таки утвердят, они будут проводиться на фоне роста усталости украинцев от конфликта. Жители Украины все больше задаются вопросом о прекращении боевых действий, сообщает издание The Washington Post. В статье отмечается, что люди не могут скрыть свою усталость и печаль, и конфликт наносит серьезный ущерб стране. Украинцы, с которыми автор статьи беседовал, выражают понимание того, что невозможно вести вечный конфликт с Россией и достичь недостижимой победы. Психическое состояние оставшихся на Украине граждан вызывает опасения из-за распространения алкоголизма, которое связано с тяжелым переживанием жителей продолжающихся боевых действий, заявлял бывший сотрудник венгерской дипломатической службы Балинт Коша. Он отметил, что особенно тяжелое положение обнаружено в Закарпатской области, где многие семьи борются, чтобы свести концы с концами, некоторые классы школ были ликвидированы из-за низкого числа учащихся. Это вызывает серьезное беспокойство относительно психического состояния украинцев, заключил Коша. В прифронтовых регионах, таких как Запорожье, Харьковская область и Донбасс, усталость от конфликта становится все более заметной — менее половины граждан выступают за продолжение боевых действий. В Харьковской области, например, наблюдается снижение поддержки конфликта, и менее половины опрошенных высказываются положительно по поводу продолжения борьбы. Это свидетельствует о растущей усталости среди людей в прифронтовых регионах. Помимо действующего Владимира Зеленского, на президентское кресло могут претендовать мэр Киева Виталий Кличко, экс-президенты Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Украинские СМИ также считают возможными кандидатами бывшего министра и спикера Рады Арсения Яценюка, экс-советника Зеленского Алексея Арестовича (включен в России в список террористов и экстремистов), политика Юлию Тимошенко, главкома ВСУ Валерия Залужного и руководителя главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова. В комментарии корреспонденту URA.RU политтехнолог, политолог и журналист издания «Украина.ру» Василий Стоякин заявил, что шансы президента Зеленского на повторное избрание будут зависеть от нескольких факторов, в большей степени не контролируемых им самим. Один из важных факторов — это военно-политическая обстановка, существующая в момент выборов. Если выборы пройдут в условиях военного положения, то вероятность успеха действующего президента будет высокой. Однако если к моменту выборов будет достигнуто перемирие, его шансы на переизбрание будут минимальными. Неясно, какие взгляды и позиции занимают Вашингтон и Лондон относительно действующего президента. С одной стороны, он вызывает усталость и разочарование на Западе, но, с другой стороны, ему демонстрируют, что он может продолжать управлять. Западные власти, вероятно, будут оценивать ситуацию и действовать в соответствии с ней. Вероятно, для них не так важна смена президента, сколько достижение максимальной послушности со стороны Зеленского. В то же время, существует общее представление о необходимости смены власти. Каким образом западные власти будут решать вопрос между политической рациональностью и идеологическими установками, пока остается неясно. В случае окончания военного конфликта Залужный, вероятно, станет кандидатом на пост президента, если его не отправят в отставку. Он сейчас является наиболее опасным конкурентом для Зеленского на выборах, так как он является главкомом ВСУ, заключил политолог. В случае продолжения конфликта, Зеленскому будут создавать образ защитника национальных интересов и оперировать тезисами об уникальности Украины, ее воле и несгибаемости. Если конфликт завершится, действующий украинский президент будет представлен в образе победителя и спасителя украинского народа. В обоих случаях, при отсутствии крупных непредвиденных событий и конфликта с европейскими партнерами, второй срок Зеленского в качестве президента вполне возможен. Политолог Сергей Маркелов считает, что действующий президент Украины, несмотря на падение рейтинга среди западных стран и украинских оппонентов, по-прежнему имеет шансы на победу на будущих выборах в 2024 году благодаря поддержке граждан. Однако он отмечает, что США могут заменить Зеленского, если он больше не будет подходить под их идеологию, или же искусственно улучшить его репутацию, если он продолжает быть полезным для них. Однако пока нет реальных кандидатов, которые могли бы заменить Зеленского на политической арене Украины. В России окончательная явка на президентских выборах в 2018 году составила 67,54% от общего количества избирателей, принявших участие, в то время как на Украине явка избирателей была 62,8% в первом туре и 61,37% во втором. В первом раунде голосования за Зеленского проголосовало 30,24%, а во втором туре — 73,23% избирателей. В России за Владимира Путина свой голос отдало 76,69% населения. О планах баллотироваться в 2024 году Путин еще не заявлял.