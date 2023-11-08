В Челябинской области на трассе М-5 произошло массовое ДТП

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На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции Фото:

В Челябинской области на 1 785-м километре дороги Москва-Челябинск столкнулись четыре автомобиля. Об этом 8 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области.

«На 1 785-м километре автодороги Москва-Челябинск произошло столкновение четырех транспортных средств. В ДТП никто не пострадал, автомобили повреждены», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. На участке организовано реверсивное движение. Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут и искать пути объезда.

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В Челябинской области на 1 785-м километре дороги Москва-Челябинск столкнулись четыре автомобиля. Об этом 8 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области. «На 1 785-м километре автодороги Москва-Челябинск произошло столкновение четырех транспортных средств. В ДТП никто не пострадал, автомобили повреждены», — уточнили в ведомстве. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. На участке организовано реверсивное движение. Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут и искать пути объезда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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