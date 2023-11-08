В Челябинской области на трассе М-5 произошло массовое ДТП

08 ноября 2023 в 16:32 Размер текста - 17 +

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области на 1 785-м километре дороги Москва-Челябинск столкнулись четыре автомобиля. Об этом 8 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области. «На 1 785-м километре автодороги Москва-Челябинск произошло столкновение четырех транспортных средств. В ДТП никто не пострадал, автомобили повреждены», — уточнили в ведомстве. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. На участке организовано реверсивное движение. Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут и искать пути объезда.

В Челябинской области на 1 785-м километре дороги Москва-Челябинск столкнулись четыре автомобиля. Об этом 8 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области. «На 1 785-м километре автодороги Москва-Челябинск произошло столкновение четырех транспортных средств. В ДТП никто не пострадал, автомобили повреждены», — уточнили в ведомстве. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. На участке организовано реверсивное движение. Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут и искать пути объезда.