В Челябинской области на трассе М-5 произошло массовое ДТП

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции
В Челябинской области на 1 785-м километре дороги Москва-Челябинск столкнулись четыре автомобиля. Об этом 8 ноября сообщили URA.RU в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области.
«На 1 785-м километре автодороги Москва-Челябинск произошло столкновение четырех транспортных средств. В ДТП никто не пострадал, автомобили повреждены», — уточнили в ведомстве.
Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия. На участке организовано реверсивное движение. Водителям рекомендуют заранее планировать свой маршрут и искать пути объезда.
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