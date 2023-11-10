В США заявили о необходимости свержения Зеленского

Экс-разведчик ВС США Риттер: генералам нужно свергнуть Зеленского
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Вооруженные силы Украины.stock, зеленский владимир, всу, stock
Свержение Зеленского может сохранить жизни людей и оставить территории, сказал Скотт Риттер Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинским генералам следует сместить Президента Украины Владимира Зеленского, чтобы сохранить территории. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Если вы украинский генерал, езжайте в Киев, достаньте пистолет и сделайте что-нибудь с Зеленским <…> его нужно убрать из офиса президента», — сказал Риттер в интервью youtube-каналу Reporterfy Media. Он добавил, что свержение президента может сохранить жизни людей и оставить территории Одессы, Харькова и Днепропетровска.

Ранее Риттер говорил, что если Украина продолжит конфликт с Россией и не пойдет на переговоры, то она может потерять еще четыре города. По его мнению, украинцы потеряют Харьков, Днепропетровск, Николаев и Одессу. Риттер подчеркнул, что Вооруженные силы Украины в скором времени восстанут против действующего лидера.

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Украинским генералам следует сместить Президента Украины Владимира Зеленского, чтобы сохранить территории. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «Если вы украинский генерал, езжайте в Киев, достаньте пистолет и сделайте что-нибудь с Зеленским <…> его нужно убрать из офиса президента», — сказал Риттер в интервью youtube-каналу Reporterfy Media. Он добавил, что свержение президента может сохранить жизни людей и оставить территории Одессы, Харькова и Днепропетровска. Ранее Риттер говорил, что если Украина продолжит конфликт с Россией и не пойдет на переговоры, то она может потерять еще четыре города. По его мнению, украинцы потеряют Харьков, Днепропетровск, Николаев и Одессу. Риттер подчеркнул, что Вооруженные силы Украины в скором времени восстанут против действующего лидера.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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