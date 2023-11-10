В США заявили о необходимости свержения Зеленского

Экс-разведчик ВС США Риттер: генералам нужно свергнуть Зеленского

10 ноября 2023 в 20:05 Размер текста - 17 +

Свержение Зеленского может сохранить жизни людей и оставить территории, сказал Скотт Риттер Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинским генералам следует сместить Президента Украины Владимира Зеленского, чтобы сохранить территории. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «Если вы украинский генерал, езжайте в Киев, достаньте пистолет и сделайте что-нибудь с Зеленским <…> его нужно убрать из офиса президента», — сказал Риттер в интервью youtube-каналу Reporterfy Media. Он добавил, что свержение президента может сохранить жизни людей и оставить территории Одессы, Харькова и Днепропетровска. Ранее Риттер говорил, что если Украина продолжит конфликт с Россией и не пойдет на переговоры, то она может потерять еще четыре города. По его мнению, украинцы потеряют Харьков, Днепропетровск, Николаев и Одессу. Риттер подчеркнул, что Вооруженные силы Украины в скором времени восстанут против действующего лидера.

Украинским генералам следует сместить Президента Украины Владимира Зеленского, чтобы сохранить территории. Об этом заявил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «Если вы украинский генерал, езжайте в Киев, достаньте пистолет и сделайте что-нибудь с Зеленским <…> его нужно убрать из офиса президента», — сказал Риттер в интервью youtube-каналу Reporterfy Media. Он добавил, что свержение президента может сохранить жизни людей и оставить территории Одессы, Харькова и Днепропетровска. Ранее Риттер говорил, что если Украина продолжит конфликт с Россией и не пойдет на переговоры, то она может потерять еще четыре города. По его мнению, украинцы потеряют Харьков, Днепропетровск, Николаев и Одессу. Риттер подчеркнул, что Вооруженные силы Украины в скором времени восстанут против действующего лидера.