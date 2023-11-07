07 ноября 2023

Украина потеряет четыре города из-за отказа от переговоров с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Скотт Риттер в студии общества Знание УрГПУ. Екатеринбург, риттер скотт уильям, ritter scott william jr
Скотт Риттер также не исключает военный переворот на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Если Украина продолжит конфликт с Россией, то она может потерять еще четыре города. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.

«Если Киев продолжит военные действия, то Украина потеряет Харьков, Днепропетровск, Николаев и Одессу. Также они могут потерять и другие города», — заявил Скотт Риттер в интервью на youtube-канале Reporterfy Media.

По мнению эксперта падение режима Зеленского уже близится. Он добавил, что есть вероятность, что украинские военные восстанут против действующего президента Украины.

В Китае ранее заявили, что Зеленский открыл «второй фронт». Украинский президент «находится в состоянии войны» со своими военачальниками. Ранее помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб при взрыве неизвестного устройства, которое находилось в одном из подарков ко дню рождения.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Если Украина продолжит конфликт с Россией, то она может потерять еще четыре города. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «Если Киев продолжит военные действия, то Украина потеряет Харьков, Днепропетровск, Николаев и Одессу. Также они могут потерять и другие города», — заявил Скотт Риттер в интервью на youtube-канале Reporterfy Media. По мнению эксперта падение режима Зеленского уже близится. Он добавил, что есть вероятность, что украинские военные восстанут против действующего президента Украины. В Китае ранее заявили, что Зеленский открыл «второй фронт». Украинский президент «находится в состоянии войны» со своими военачальниками. Ранее помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб при взрыве неизвестного устройства, которое находилось в одном из подарков ко дню рождения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...