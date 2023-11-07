Украина потеряет четыре города из-за отказа от переговоров с Россией

08 ноября 2023 в 00:55 Размер текста - 17 +

Скотт Риттер также не исключает военный переворот на Украине Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если Украина продолжит конфликт с Россией, то она может потерять еще четыре города. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «Если Киев продолжит военные действия, то Украина потеряет Харьков, Днепропетровск, Николаев и Одессу. Также они могут потерять и другие города», — заявил Скотт Риттер в интервью на youtube-канале Reporterfy Media. По мнению эксперта падение режима Зеленского уже близится. Он добавил, что есть вероятность, что украинские военные восстанут против действующего президента Украины. В Китае ранее заявили, что Зеленский открыл «второй фронт». Украинский президент «находится в состоянии войны» со своими военачальниками. Ранее помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб при взрыве неизвестного устройства, которое находилось в одном из подарков ко дню рождения.

Если Украина продолжит конфликт с Россией, то она может потерять еще четыре города. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. «Если Киев продолжит военные действия, то Украина потеряет Харьков, Днепропетровск, Николаев и Одессу. Также они могут потерять и другие города», — заявил Скотт Риттер в интервью на youtube-канале Reporterfy Media. По мнению эксперта падение режима Зеленского уже близится. Он добавил, что есть вероятность, что украинские военные восстанут против действующего президента Украины. В Китае ранее заявили, что Зеленский открыл «второй фронт». Украинский президент «находится в состоянии войны» со своими военачальниками. Ранее помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб при взрыве неизвестного устройства, которое находилось в одном из подарков ко дню рождения.