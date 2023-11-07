Если Украина продолжит конфликт с Россией, то она может потерять еще четыре города. Такое мнение выразил экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Если Киев продолжит военные действия, то Украина потеряет Харьков, Днепропетровск, Николаев и Одессу. Также они могут потерять и другие города», — заявил Скотт Риттер в интервью на youtube-канале
По мнению эксперта падение режима Зеленского уже близится. Он добавил, что есть вероятность, что украинские военные восстанут против действующего президента Украины.
В Китае ранее заявили, что Зеленский открыл «второй фронт». Украинский президент «находится в состоянии войны» со своими военачальниками. Ранее помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб при взрыве неизвестного устройства, которое находилось в одном из подарков ко дню рождения.
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