Челябинка до смерти забила мачеху

В поселке Полетаево (Челябинская область) женщина в ходе ссоры до смерти забила мачеху. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, падчерица сама заявила о трупе в правоохранительные органы.
«Женщина сообщила, что в доме нашла труп своей мачехи. В ходе проверки выяснилось, что падчерица сама убила ее в ходе ссоры», — рассказал источник.
По данным URA.RU, у потерпевшей обнаружили открытую черепно-мозговую травму. Она и стала причиной смерти. После задержания падчерицы выяснилось, что она ранее уже имела проблемы с законом. Ее судили за убийство и кражу.
URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
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