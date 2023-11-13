Челябинка до смерти забила мачеху

14 ноября 2023 в 13:08 Размер текста - 17 +

В отношении челябинки возбуждено уголовное дело по факту убийства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В поселке Полетаево (Челябинская область) женщина в ходе ссоры до смерти забила мачеху. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, падчерица сама заявила о трупе в правоохранительные органы. «Женщина сообщила, что в доме нашла труп своей мачехи. В ходе проверки выяснилось, что падчерица сама убила ее в ходе ссоры», — рассказал источник. По данным URA.RU, у потерпевшей обнаружили открытую черепно-мозговую травму. Она и стала причиной смерти. После задержания падчерицы выяснилось, что она ранее уже имела проблемы с законом. Ее судили за убийство и кражу. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

В поселке Полетаево (Челябинская область) женщина в ходе ссоры до смерти забила мачеху. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, падчерица сама заявила о трупе в правоохранительные органы. «Женщина сообщила, что в доме нашла труп своей мачехи. В ходе проверки выяснилось, что падчерица сама убила ее в ходе ссоры», — рассказал источник. По данным URA.RU, у потерпевшей обнаружили открытую черепно-мозговую травму. Она и стала причиной смерти. После задержания падчерицы выяснилось, что она ранее уже имела проблемы с законом. Ее судили за убийство и кражу. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.