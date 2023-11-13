13 ноября 2023

Челябинка до смерти забила мачеху

© Служба новостей «URA.RU»
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Уголовный кодекс и наручники. Челябинск, уголовное дело, силовики, тюрьма, наказание, обвинение, преступление, правосудие, уголовный кодекс, суд, наручники, задержание
В отношении челябинки возбуждено уголовное дело по факту убийства Фото:

В поселке Полетаево (Челябинская область) женщина в ходе ссоры до смерти забила мачеху. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, падчерица сама заявила о трупе в правоохранительные органы.

«Женщина сообщила, что в доме нашла труп своей мачехи. В ходе проверки выяснилось, что падчерица сама убила ее в ходе ссоры», — рассказал источник.

По данным URA.RU, у потерпевшей обнаружили открытую черепно-мозговую травму. Она и стала причиной смерти. После задержания падчерицы выяснилось, что она ранее уже имела проблемы с законом. Ее судили за убийство и кражу.

URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.

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В поселке Полетаево (Челябинская область) женщина в ходе ссоры до смерти забила мачеху. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, падчерица сама заявила о трупе в правоохранительные органы. «Женщина сообщила, что в доме нашла труп своей мачехи. В ходе проверки выяснилось, что падчерица сама убила ее в ходе ссоры», — рассказал источник. По данным URA.RU, у потерпевшей обнаружили открытую черепно-мозговую травму. Она и стала причиной смерти. После задержания падчерицы выяснилось, что она ранее уже имела проблемы с законом. Ее судили за убийство и кражу. URA.RU связалось с пресс-службой СКР по региону. Там сообщили, что уточнят информацию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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