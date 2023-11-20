Правительство РФ проавансирует закупку передвижных медицинских комплексов

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Посещение электроподстанции Пахра М.В. Мишустиным, мишустин михаил
Правительство РФ продолжает работу по созданию медицинской инфраструктуры в регионах, заявил Мишустин Фото:

Правительство РФ в рамках поручения президента продолжает реализацию федерального проекта по созданию в регионах необходимой инфраструктуры по оказанию медицинской помощи гражданам. Об этом 20 ноября в ходе оперативного совещания с вице-премьерами заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Совсем недавно, в начале ноября, был открыт новый корпус Центра имени Димы Рогачева. Завершается и строительство Якутского республиканского онкологического диспансера с радиологическим отделением», — отметил Михаил Мишустин. Его выступление опубликовано на сайте правительства РФ.

Он также добавил, что по поручению президента РФ Владимира Путина в регионы будут поставлены передвижные медицинские комплексы и оснащенные специальным необходимым оборудованием автомобили. Для более оперативного выполнения поручения президента Михаил Мишустин подписал постановление о возможности стопроцентного авансирования государственных контрактов на покупку соответствующей техники.

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Правительство РФ в рамках поручения президента продолжает реализацию федерального проекта по созданию в регионах необходимой инфраструктуры по оказанию медицинской помощи гражданам. Об этом 20 ноября в ходе оперативного совещания с вице-премьерами заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Совсем недавно, в начале ноября, был открыт новый корпус Центра имени Димы Рогачева. Завершается и строительство Якутского республиканского онкологического диспансера с радиологическим отделением», — отметил Михаил Мишустин. Его выступление опубликовано на сайте правительства РФ. Он также добавил, что по поручению президента РФ Владимира Путина в регионы будут поставлены передвижные медицинские комплексы и оснащенные специальным необходимым оборудованием автомобили. Для более оперативного выполнения поручения президента Михаил Мишустин подписал постановление о возможности стопроцентного авансирования государственных контрактов на покупку соответствующей техники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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