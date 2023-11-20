Правительство РФ проавансирует закупку передвижных медицинских комплексов

20 ноября 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Правительство РФ продолжает работу по созданию медицинской инфраструктуры в регионах, заявил Мишустин Фото: Георгий Бергал © URA.RU Правительство РФ в рамках поручения президента продолжает реализацию федерального проекта по созданию в регионах необходимой инфраструктуры по оказанию медицинской помощи гражданам. Об этом 20 ноября в ходе оперативного совещания с вице-премьерами заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Совсем недавно, в начале ноября, был открыт новый корпус Центра имени Димы Рогачева. Завершается и строительство Якутского республиканского онкологического диспансера с радиологическим отделением», — отметил Михаил Мишустин. Его выступление опубликовано на сайте правительства РФ. Он также добавил, что по поручению президента РФ Владимира Путина в регионы будут поставлены передвижные медицинские комплексы и оснащенные специальным необходимым оборудованием автомобили. Для более оперативного выполнения поручения президента Михаил Мишустин подписал постановление о возможности стопроцентного авансирования государственных контрактов на покупку соответствующей техники.

Правительство РФ в рамках поручения президента продолжает реализацию федерального проекта по созданию в регионах необходимой инфраструктуры по оказанию медицинской помощи гражданам. Об этом 20 ноября в ходе оперативного совещания с вице-премьерами заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «Совсем недавно, в начале ноября, был открыт новый корпус Центра имени Димы Рогачева. Завершается и строительство Якутского республиканского онкологического диспансера с радиологическим отделением», — отметил Михаил Мишустин. Его выступление опубликовано на сайте правительства РФ. Он также добавил, что по поручению президента РФ Владимира Путина в регионы будут поставлены передвижные медицинские комплексы и оснащенные специальным необходимым оборудованием автомобили. Для более оперативного выполнения поручения президента Михаил Мишустин подписал постановление о возможности стопроцентного авансирования государственных контрактов на покупку соответствующей техники.