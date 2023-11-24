Курганский ансамбль «Цветень» снимается в комедии в Москве. Фото

25 ноября 2023 в 05:11 Размер текста - 17 +

Группа «Цветень» из Кургана снимается в фильме «Эффект компассии» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Музыкальный коллектив «Цветень» из Кургана участвует в съемках романтической комедии в Москве. Премьера фильма запланирована на лето 2024 года. Об этом URA.RU сообщили худрук группы Стас Белинский и директор коллектива Виктор Шведов. «Ансамбль „Цветень“ снимается в романтической комедии „Эффект компассии“ в Москве. Фильм о добре, которое может изменить жизнь любого человека», — уточнили руководители группы. Руководители коллектива отметили, что сюжет фильма рассказывает о владельце компании по производству роботов, который решил передать свой бизнес тому сотруднику, кто совершит значимое доброе дело. Они добавили, что в фильме раскрываются такие качества героев, как искренняя доброта и сострадание.

Музыкальный коллектив «Цветень» из Кургана участвует в съемках романтической комедии в Москве. Премьера фильма запланирована на лето 2024 года. Об этом URA.RU сообщили худрук группы Стас Белинский и директор коллектива Виктор Шведов. «Ансамбль „Цветень“ снимается в романтической комедии „Эффект компассии“ в Москве. Фильм о добре, которое может изменить жизнь любого человека», — уточнили руководители группы. Руководители коллектива отметили, что сюжет фильма рассказывает о владельце компании по производству роботов, который решил передать свой бизнес тому сотруднику, кто совершит значимое доброе дело. Они добавили, что в фильме раскрываются такие качества героев, как искренняя доброта и сострадание.