24 ноября 2023

Курганский ансамбль «Цветень» снимается в комедии в Москве. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Группа Яхонт. Курган, группа цветень, цветень
Группа «Цветень» из Кургана снимается в фильме «Эффект компассии» Фото:

Музыкальный коллектив «Цветень» из Кургана участвует в съемках романтической комедии в Москве. Премьера фильма запланирована на лето 2024 года. Об этом URA.RU сообщили худрук группы Стас Белинский и директор коллектива Виктор Шведов.

«Ансамбль „Цветень“ снимается в романтической комедии „Эффект компассии“ в Москве. Фильм о добре, которое может изменить жизнь любого человека», — уточнили руководители группы.

Руководители коллектива отметили, что сюжет фильма рассказывает о владельце компании по производству роботов, который решил передать свой бизнес тому сотруднику, кто совершит значимое доброе дело. Они добавили, что в фильме раскрываются такие качества героев, как искренняя доброта и сострадание.

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Музыкальный коллектив «Цветень» из Кургана участвует в съемках романтической комедии в Москве. Премьера фильма запланирована на лето 2024 года. Об этом URA.RU сообщили худрук группы Стас Белинский и директор коллектива Виктор Шведов. «Ансамбль „Цветень“ снимается в романтической комедии „Эффект компассии“ в Москве. Фильм о добре, которое может изменить жизнь любого человека», — уточнили руководители группы. Руководители коллектива отметили, что сюжет фильма рассказывает о владельце компании по производству роботов, который решил передать свой бизнес тому сотруднику, кто совершит значимое доброе дело. Они добавили, что в фильме раскрываются такие качества героев, как искренняя доброта и сострадание.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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