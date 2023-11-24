Музыкальный коллектив «Цветень» из Кургана участвует в съемках романтической комедии в Москве. Премьера фильма запланирована на лето 2024 года. Об этом URA.RU сообщили худрук группы Стас Белинский и директор коллектива Виктор Шведов.
«Ансамбль „Цветень“ снимается в романтической комедии „Эффект компассии“ в Москве. Фильм о добре, которое может изменить жизнь любого человека», — уточнили руководители группы.
Руководители коллектива отметили, что сюжет фильма рассказывает о владельце компании по производству роботов, который решил передать свой бизнес тому сотруднику, кто совершит значимое доброе дело. Они добавили, что в фильме раскрываются такие качества героев, как искренняя доброта и сострадание.
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